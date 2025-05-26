Oracle має намір закупити 400 тис систем Nvidia на 40 млрд дол.

26 мая 2025 г., 13:30

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Як повідомляє Financial Times, компанія Oracle розробляє контракт на закупівлю чипів Nvidia на суму 40 мільярдів доларів, щоб побудувати центр обробки даних для OpenAI.

Вважається, що мова йде про закупівлю близько 400 000 процесорів Grace Blackwell GB200. Кожен чип поєднує в собі дві новітні відеокарти Nvidia Blackwell B200 з 72-ядерним центральним процесором.

Oracle використовуватиме ці рішення для живлення розгалуженого центру обробки даних, який наразі будується в Абілені, шт Техас. Як повідомляється, центр буде споживати 1,2 гігават електроенергії після того, як його повністю введуть в експлуатацію. Це відповідає споживанню електроенергії близько 1 мільйона домогосподарств у середньому.

Зазначається, що об'єкт є частиною Stargate, ініціативи OpenAI зі створення мережі центрів обробки даних штучного інтелекту в США. Розробник ChatGPT співпрацює з Oracle, Softbank і фондом MGX, що базується в Абу-Дабі, в рамках проекту. Очікується, що протягом наступних чотирьох років оцінка Stargate складе 500 мільярдів доларів.

Financial Times з посиланням на свої джерела повідомляє, що OpenAI і SoftBank інвестують в проект по 18 мільярдів доларів за мажоритарну частку. Oracle і MGX, в свою чергу, як повідомляється, виділили по 7 мільярдів доларів.

Техаський центр обробки даних, де Oracle планує встановити 400 000 систем Nvidia, має запрацювати в середині 2026 року. Він належить Crusoe Energy Systems, стартапу з Денвера, який займається створенням дата-центрів, та інвестиційній компанії Blue Owl Capital. Як повідомляється, ці дві компанії залучили близько 15 мільярдів доларів від інституційних інвесторів, переважно у формі боргових зобов'язань, для фінансування проекту.

Oracle орендувала об'єкт на 15 років. Це зробить обчислювальні потужності дата-центру доступними для OpenAI. Компанії об'єдналися після того, як минулого року розробник ChatGPT розірвав ексклюзивну угоду про хмарний хостинг з корпорацією Microsoft, одним з найбільших інвесторів OpenAI.

GB200 Grace Blackwell, який живитиме центр обробки даних, може запускати великі мовні моделі, використовуючи до 25 разів менше електроенергії, ніж його попередник. Він також включає інші вдосконалення. За словами Nvidia, чип використовує вбудовані моделі АІ для передбачення технічних проблем. Тим часом модуль, відомий як Decompression Engine, прискорює завдання вилучення інформації з баз даних.

До техаського центру обробки даних Oracle згодом приєднаються інші об'єкти Stargate у США. Компанія також співпрацює з OpenAI, щоб побудувати кампус Stargate в Об'єднаних Арабських Еміратах. Цей центр обробки даних, який, як повідомляється, буде використовувати вдосконалену версію чіпа Nvidia GB200 Grace Blackwell, має запрацювати наступного року.

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