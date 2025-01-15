Oracle Exadata X11M забезпечує найвищу продуктивність і підвищену ефективність

15 января 2025 г., 16:35

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Компанія Oracle представила Oracle Exadata X11M, новітнє покоління платформи Oracle Exadata. Повідомляється, Exadata X11M за тією самою ціною, що й попереднє покоління, забезпечує значний приріст продуктивності в галузі штучного інтелекту, аналітики та обробки транзакцій у режимі онлайн (OLTP). Поєднання інтелектуального управління живленням з можливістю запуску критично важливих робочих навантажень швидше і на меншій кількості систем допомагає замовникам досягти цілей енергоефективності та екологічності. Крім того, ці ж можливості доступні в публічних хмарних, мультихмарних і локальних середовищах, що дає замовникам гнучкість у розгортанні та запуску робочих навантажень Oracle Database у будь-якому місці без будь-яких змін у додатках.



«З Oracle Exadata X11M ми продовжуємо надавати клієнтам екстремальні масштаби, продуктивність, цінність для бізнесу, а також вибір і гнучкість для розгортання будь-де - від публічної хмари до мультихмари та локального середовища. Фактично, всі провідні хмари працюватимуть з Exadata X11M, включно з OCI, AWS, Google Cloud і Microsoft Azure», - сказав Котанда Умамамагесваран (Kothanda Umamageswaran), старший віцепрезидент підрозділу Exadata і Scale-Out Technologies, Oracle. «Модернізуючи наявну систему або розгортаючи нові додатки на Exadata X11M, клієнти отримують нові рівні цінової продуктивності, консолідації та ефективності, що дає змогу заощаджувати на обладнанні, електроживленні та охолодженні, а також на площі центрів обробки даних».



Заявлено, що оптимізована для процесорів AMD EPYC останнього покоління, Exadata X11M забезпечує на порядки вищу продуктивність порівняно з конкурентними системами баз даних. Продуктивність Exadata X11M зросла у всіх робочих навантаженнях: набагато швидший векторний пошук для штучного інтелекту, набагато більше IOPS і менше затримок для обробки транзакцій, а також набагато швидше сканування даних і пропускна здатність запитів для аналітики. Завдяки можливості сканування даних як у флешпам'яті, так і в Exadata RDMA Memory (XRMEM), Exadata X11M може досягти виняткової продуктивності в аналітиці. Ці вдосконалення доступні за тією ж ціною, що й попереднє покоління Exadata X10M, що дає змогу замовникам скоротити витрати, виконуючи більше роботи на платформі того ж розміру.



Поліпшення продуктивності Exadata X11M порівняно з платформою X10M включають:



Векторний пошук AI: До 55% швидший пошук за постійним векторним індексом (IVF) із прозорим вивантаженням в інтелектуальне сховище Exadata. Крім того, запити векторних індексів in-memory (HNSW) виконуються на 43% швидше. Нові програмні оптимізації, доступні на всіх платформах Exadata, забезпечують ще швидший пошук AI з 4,7-кратною фільтрацією даних на серверах зберігання і 32-кратною швидкістю запитів під час пошуку двійкових векторів. Це дає змогу клієнтам швидше виконувати складний векторний пошук у поєднанні з конфіденційнішими бізнес-даними та підвищувати точність і надійність генеративних моделей AI, знижуючи при цьому загальні витрати.



OLTP: на 25% швидше оброблення послідовних транзакцій, на 25% вища пропускна здатність одночасних транзакцій і на 21% нижча затримка читання даних SQL 8K I/O - тепер вона становить 14 с. Це дає змогу клієнтам робити більше і витрачати менше, виконуючи більше транзакцій швидше і займаючи менше місця в системі баз даних.



Аналітика: До 25% швидше опрацювання аналітичних запитів, до 2,2 раза швидше аналітичне введення-виведення на серверах зберігання даних і збільшення швидкості сканування бази даних у пам'яті до 500 ГБ/с. У поєднанні з іншими інноваціями Exadata це дає змогу клієнтам виконувати аналітику транзакційних даних у режимі реального часу та швидше сканувати терабайтні та петабайтні сховища даних для отримання критично важливих відомостей про бізнес.



Exadata X11M також допомагає замовникам значно знизити енергоспоживання і витрати чотирма різними способами. По-перше, висока продуктивність Exadata X11M дає змогу замовникам виконувати свій портфель робочих навантажень баз даних на меншій кількості систем, що допомагає заощаджувати на інфраструктурі, електроживленні та охолодженні, а також на площі центрів обробки даних. По-друге, Exadata X11M підвищує ефективність використання, даючи змогу консолідувати більше робочих навантажень на менших системах. По-третє, інтелектуальне управління живленням вбудовано безпосередньо в Exadata X11M, що допомагає замовникам вирішувати завдання енергоефективності та екологічності, даючи змогу вимикати непотрібні ядра процесора, обмежувати енергоспоживання й оптимізувати використання енергії в періоди низького навантаження. Нарешті, замовники можуть скористатися перевагами вбудованої автоматизації за допомогою Oracle Autonomous Database, яка допомагає усунути ручні завдання управління базами даних і людські помилки.



Exadata X11M може бути розгорнута як локально, так і разом з Exadata Database Service та Autonomous Database в Exadata Cloud@Customer, Oracle Cloud Infrastructure (OCI) і мультихмарних середовищах. У всіх цих середовищах замовники отримують доступ до однієї й тієї самої бази даних Oracle Database та одних і тих самих можливостей, що працюють на одній і тій самій архітектурі Exadata. Oracle Database має стовідсоткову сумісність у всіх середовищах розгортання, що дає змогу замовникам запускати свої робочі навантаження там, де їм це потрібно, без будь-яких змін у додатках.



У мультихмарних розгортаннях Oracle Database працюватиме на Exadata X11M у дата-центрах OCI, AWS, Google Cloud і Microsoft Azure. За такого варіанту замовники отримують доступ до всіх можливостей Oracle Database, включно з Oracle Real Application Clusters, що унікальним чином забезпечує масштабування та високу доступність під час запланованих і незапланованих простоїв. Крім того, замовники можуть об'єднати свої додатки, моделі штучного інтелекту або інструменти аналітики в AWS, Google Cloud або Microsoft Azure з даними в базах даних Oracle, підтримуваних мережевим з'єднанням з низькою затримкою.

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