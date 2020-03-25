OPPO анонсировала флагманский маршрутизатор 5G CPE Omni

25 марта 2020 г., 15:05

Компания OPPO представила ряд новинок. В частности производитель выпустил свой первый беспроводный маршрутизатор 5G CPE Omni на базе модема Snapdragon X55.



Устройство оснащено фирменными 5G-антеннами O-Reserve и O-Motion 360°. Заявлено, что новинка обеспечивает скорость до 7,5 Гбит/с в 5G сети. В ней поддерживается функция магнитного кодирования для того, чтобы динамически регулировать антенну для получения лучшего и более стабильного 5G-сигнал в режиме реального времени, независимо от размещения.



В OPPO 5G CPE Omni установлен модем Snapdragon X55 с поддержкой миллиметрового диапазона в полосе частот до 6 ГГц, а также сетей SA и NSA 5G. Он также охватывает сети 4G / 3G, предоставляя пользователям «глобальную и межсетевую связь».



В представленном устройстве реализован интерфейс Wi-Fi 6, оно также совместимо с протоколами BLE 4.1 и ZigBee 3.0, что предоставляет пользователям простой способ подключения к 5G в различных ситуациях.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации