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OpenAI запустила програму багбаунті із винагородою до 20 тис дол.

13 апреля 2023 г., 10:35
OpenAI офіційно запустила програму стимулювання пошуку вразливостей - із винагородою до 20 тис дол. для своїх АІ-сервісів.
 
За кожну знайдену вразливість за умови нерозголошення протягом 90 діб після надання звіту групі безпеки OpenAI компанія має намір виплачувати від 200 до 6500 дол.
 
Максимальна виплата до 20 тис дол. буде заппопонована у разі "виняткового відкриття».
 
Виплати не будут здійснюватись за звіти про сбої у роботі чат-боту ChatGPT, такі наприклад, як відповіді зі «шкідливими рекомендаціями». Але OpenAI просить дослідників повідомляти через окрему форму про виявлені проблеми у роботі сервісів.
 
Нагнадаємо, що OpenAI призупинила роботу ChatGPT 20 березня майже на 4 години через витік діалогів користувачів. Тоді компанія пояснила, що в її IT-сервісах стався інцидент через збій у сторонньому ПЗ із відкритим вихідним кодом.
 
Програма багбаунті OpenAI діє на базі платформи безпеки Bugcrowd.
 

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