OpenAI тепер дозволяє кастомізацію GPT-4o

21 августа 2024 г., 13:45

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OpenAI офіційно оголосила про можливость тонкого налаштування своєї флагманської великої мовної моделі штучного інтелекту GPT-4o. Це, як зазначається, дозволить розробникам створювати кастомні версії для конкретних випадків використання.

Нагадаємо, GPT-4o - найбільша і найскладніша модель OpenAI, здатна реагувати в режимі реального часу на текст, аудіо та відео. Вона також може відповідати на голосовий ввід настільки швидко, що це майже як розмова з іншою людиною. Більш того, це може виконуватися це під час перегляду потокового відео.

Тонке налаштування використовується для пристосування вже навченої моделі до конкретного завдання або набору даних. Попередньо навчені моделі містять багато загальної інформації, часто взятої з загально доступного набору даних, що охоплює широкий спектр предметів. При точному налаштуванні розробники проводять адаптацію моделі для спеціалізованого використання або області знань.

Завдяки новій можливості точного налаштування розробники можуть тренувати GPT-4o з власними наборами даних, щоб отримати вищу продуктивність та знизити витрати для конкретних умов використання.

Точна настройка для GPT-4o та GPT-4o mini, економічно ефективної малої моделі, доступна для розробників на всіх платних рівнях використання.

OpenAI повідомила, що навчання тонкому налаштуванню GPT-4o коштуватиме 25 дол. за мільйон токенів, а після розгортання - 3,75 дол. за мільйон вхідних токенів і 15 дол. за мільйон вихідних токенів. Розробники зможуть отримати 1 мільйон безкоштовних навчальних токенів в день для GPT-4o і 2 мільйони в день для GPT-4o mini до 23 вересня.

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