OpenAI будує п'ять нових дата-центрів у США з Oracle та SoftBank

Компанія OpenAI оголосила про плани будівництва п'яти нових дата-центрів на території США в рамках своєї масштабної ініціативи Stargate.





Нагадаємо, цей проєкт, запущений у січні, покликаний забезпечити провайдера штучного інтелекту обчислювальною інфраструктурою потужністю 10 гігават, а його загальна вартість, як очікується, складе 500 млрд дол. протягом чотирьох років.





OpenAI співпрацює з Oracle щодо трьох із п'яти майбутніх дата-центрів. Об'єкти будуть побудовані в округах Шеклфорд (Техас), Доня-Ана (Нью-Мексико) та у ще не вказаному місці на Середньому Заході. Oracle профінансує ці три дата-центри та здійснюватиме нагляд за їх будівництвом. Ця співпраця є частиною великої угоди про хмарну інфраструктуру на 300 млрд дол., яку OpenAI підписала з Oracle раніше цього місяця. Повідомляється, що компанія Лаурі Еллісона планує залучати зовнішніх інвесторів для покриття частини витрат проєкту, а дохід від контракту очікує отримати з 2027 року.





Два інші кампуси дата-центрів будуть розроблені у партнерстві з SoftBank Group, одним із найбільших інвесторів OpenAI. Перший об'єкт розташований у Лордстауні (Огайо), де SoftBank розпочав будівництво на початку року та планує ввести дата-центр в експлуатацію у 2026 році. Другий кампус буде розроблений підрозділом SB Energy в окрузі Мілам (Техас). OpenAI зазначає, що ці два об'єкти можуть бути оснащені обчислювальною інфраструктурою потужністю 1,5 гігавата протягом 18 місяців.





Ці нові об'єкти доповнять дата-центр в Абіліні (Техас), який Oracle почала будувати для розробника ChatGPT на початку року. OpenAI повідомила, що перші серверні стійки на об'єкті в Абіліні були запущені в червні та вже використовуються для навчання та виконання АІ-завдань. Серверні стійки в Абіліні наразі працюють на Nvidia GB200, а Oracle планує встановити понад 64 000 таких чипів до березня наступного року. Надалі OpenAI очікує, що буде використовувати майбутній чип Nvidia Vera Rubin, у рамках нещодавно оголошення про залучення до 100 млрд дол. фінансування від Nvidia для будівництва дата-центрів.





Загальна потужність п’яти анонсованих об’єктів, а також додаткового 600-мегаватного майданчика поблизу Абіліна, перевищить 5,5 гігавата. За оцінками OpenAI, проєкти створять понад 25 000 робочих місць.

