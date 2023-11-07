OpenAI презентувала GPT-4 Turbo та знизила тарифи

7 ноября 2023 г., 9:25

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Як повідомляє CNBC, у понеділок під час своєї першої конференції компанія OpenAI анонсувала нову, більш потужну модель штучного інтелекту GPT-4 Turbo, а також представила нову опцію, яка дозволить користувачам створювати власні версії чат-бота ChatGPT. Розробник також знижує ціни на послуги, які компанії та розробники платять за запуск свого програмного забезпечення.

Анонси OpenAI показують, що одна з найпопулярніших технологічних компаній швидко розвиває свої пропозиції, намагаючись випередити таких конкурентів, як Anthropic, Google і Meta в перегонах озброєнь АІ. ChatGPT, який побив рекорди як найбільш швидкозростаючий додаток в історії через кілька місяців після запуску, зараз має близько 100 млн щотижневих активних користувачів, повідомила OpenAI в понеділок. Понад 92% компаній зі списку Fortune 500 використовують платформу, в порівнянні з 80% в серпні. І ці компанії з таких секторів, як фінансові послуги, юридичні програми та освіта, повідомила журналістам технічний директор OpenAI Міра Мураті (Mira Murati).

На заході також несподівано виступив генеральний директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella).

«Системи, які вам потрібні, оскільки ви агресивно просуваєтеся вперед по вашій дорожній карті, вимагають від нас бути на висоті, і ми маємо намір повністю присвятити себе тому, щоб переконатися, що у вас є не тільки найкращі системи для навчання і висновків, а й найпотужніші обчислювальні можливості», - заявив Наделла генеральному директору OpenAI Сему Олтману (Sam Altman), перебуваючи з ним на сцені разом. Він додав: «Так ми досягнемо прогресу».

На початку цього року розширення інвестицій Microsoft в OpenAI - додаткові 10 мільярдів доларів - зробило їх найбільшою інвестицією в AI за рік за версією PitchBook, а у квітні стартап, як повідомляється, закрив угоду з продажу акцій на суму 300 мільйонів доларів при оцінці від 27 до 29 мільярдів доларів, з інвестиціями від таких фірм, як Sequoia Capital і Andreessen Horowitz. Ще минулого місяця OpenAI, як повідомлялося, вела переговори про укладення угоди, яка мала привести до оцінки компанії в 80 мільярдів доларів.

У своєму виступі в понеділок Альтман сказав, що сьогоднішні оголошення з’явилися в результаті розмов з розробниками про їхні потреби за останній рік. А коли мова зайшла про GPT-5, Олтман сказав журналістам: «Ми хочемо це зробити, але у нас немає чітких термінів».

GPT-4 Turbo - це остання модель АІ, і тепер вона надає відповіді з контекстом до квітня 2023 року. Попередні версії були лімітовані січнем 2022 року. Якщо попередні версії обмежували користувачів приблизно 3 000 словами, то GPT-4 Turbo приймає вхідні дані довжиною до 300 сторінок. Це означає, що його можна просити узагальнити цілі книги.

GPT-4 також підтримує зображення, згенеровані штучним інтелектом DALL-E 3, і перетворення тексту в мову. Він також має шість попередньо встановлених голосів на вибір, тому можна почути відповідь на запит різними голосами.

OpenAI повідомила, що GPT-4 Turbo доступний у попередній версії для розробників і буде випущений для всіх в найближчі тижні.

Розробник також повідомив, що знижує ціни для розробників. «Вхідні токени GPT-4 Turbo в 3 рази дешевші, ніж GPT-4, і коштують $0,01, а вихідні токени у 2 рази дешевші - $0,03», - заявили в компанії, а це означає, що компанії та розробники зможуть заощадити більше, пропускаючи великі обсяги інформації через моделі AI.

До цього часу пропозиції ChatGPT для підприємств та бізнесу були єдиним способом, за допомогою якого люди могли завантажувати власні дані для навчання та налаштування чат-ботів для певних галузей та випадків використання. Тепер же з’явилася можливість створювати власних чат-ботів для всіх охочих.

«Будь-хто може легко створити свій власний GPT - ніякого кодування не потрібно, - пише компанія у своєму релізі. - Ви можете зробити їх для себе, лише для внутрішнього використання у вашій компанії або для всіх. Створити його так само просто, як почати розмову, дати йому інструкції та додаткові знання і вибрати, що він може робити, наприклад, шукати в Інтернеті, створювати зображення або аналізувати дані».

Понад два мільйони розробників, які створюють власні інструменти за допомогою API ChatGPT, також зможуть налаштувати чат-бота, а це означає, що споживачі, ймовірно, побачать персоналізовані системи зі штучним інтелектом у багатьох інших місцях, включаючи додатки та веб-сайти, якими вони регулярно користуються.

Тепер, коли користувачі та розробники можуть запускати власних персоналізованих чат-ботів зі штучним інтелектом, OpenAI представляє новий драйвер доходу для компанії: власну версію магазину додатків - GPT Store.

GPT Store дозволяє тим, хто створює власні рішення, робити їх доступними для публічного завантаження, а в найближчі місяці, за словами представників OpenAI, розробники зможуть заробляти гроші на основі кількості завантажень їхніх творінь.

Що стосується розподілу доходу для тих, хто створює власних чат-ботів, представлених у магазині, компанія почне з того, що «просто ділитиметься частиною доходу від підписки в цілому», - сказав Альтман журналістам. Наразі компанія планує базувати виплати на активних користувачах плюс бонуси за категорії, а згодом може підтримати підписку на конкретні GPT.

«Насправді OpenAI продає інтелект - і це, а також інтелектуальні агенти, - це те, що буде трендом з часом», - наголосив Альтман.

Оскільки кількість судових позовів, пов’язаних з генеративним ШІ, зростає, Альтман оголосив у понеділок, що OpenAI «втрутиться і захистить клієнтів» і «оплатить витрати, якщо ви зіткнетеся з судовими позовами, пов’язаними з порушенням авторських прав». Це перегукується з аналогічними заявами, зробленими Google, Microsoft і Adobe.

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