OpenAI купує стартап Hiro Finance для розробки спеціалізованих фінансових агентів

16 апреля 2026 г., 14:39

0

Tweet

OpenAI оголосила про придбання стартапу Hiro Finance, який спеціалізується на створенні персональних фінансових помічників на базі АІ.



Як повідомляється, угода структурована як залучення талантів (acquihire), у межах якої засновник проєкту Ітан Блох (Ethan Bloch) та його команда з 10 фахівців приєднаються до підрозділу розробки ChatGPT. Фінансові умови транзакції не розголошуються, проте відомо, що раніше Hiro Finance залучала інвестиції від таких фондів, як Ribbit Capital та General Catalyst.



Стартап Hiro Finance, заснований у 2023 році, просував концепцію «персонального АІ-казначея» (AI personal CFO). Додаток дозволяв користувачам моделювати різні фінансові сценарії, враховуючи доходи, заборгованості за кредитами та патерни витрат. Особливістю технології Hiro Finance є фокус на математичній точності та верифікації розрахунків, що дозволяло користувачам перевіряти кожну цифру, згенеровану алгоритмом. Платформа встигла взяти під управління активи клієнтів на суму понад 1 млрд дол. до моменту поглинання.



Згідно з регламентом угоди, Hiro Finance розпочинає процес згортання операцій 20 квітня 2026 року. Додаток припинить функціонувати, а всі дані користувачів будуть остаточно видалені із серверів компанії 13 травня. До цього часу клієнти мають можливість експортувати свою фінансову історію в структурованих форматах. Ітан Блох підкреслив, що об'єднання зусиль з OpenAI дозволить реалізувати бачення доступного та персоналізованого фінансового консультування на значно більшій шкалі для сотень мільйонів користувачів.



Для Ітана Блоха це вже не перший успішний вихід із фінтех-бізнесу. Раніше він заснував необанківську платформу Digit, яку у 2021 році придбала компанія Oportun за 211 млн дол.



Експерти ринку вважають, що досвід команди Hiro Finance у побудові надійних фінансових робочих процесів є критично важливим для OpenAI, оскільки загальні мовні моделі часто припускаються помилок у складних обчисленнях. Інтеграція спеціалізованих математичних двигунів стартапу в екосистему OpenAI має підвищити довіру користувачів до фінансових порад чат-бота.



Слід зазначити, що ця покупка продовжує серію придбань OpenAI у сегменті управління особистим капіталом. У жовтні 2025 року компанія придбала додаток Roi, засновник якого Суджит Вішваджит (Sujith Vishwajith) також перейшов до команди розробника ChatGPT. Послідовне поглинання стартапів у сфері інвестицій та бюджетування свідчить про намір OpenAI перетворити свій основний продукт на універсального агента, здатного виконувати складні операційні завдання, а не лише надавати довідкову інформацію.



Поглинання Hiro Finance ще один сигнал про перехід OpenAI до стратегії «вертикальних агентів», де АІ спеціалізується на конкретних складних доменах з високими ставками. Персональні фінанси є ідеальним полігоном для тестування точності та надійності АІ, оскільки помилки в розрахунках тут мають прямі наслідки для добробуту користувачів. Інтегруючи команду Блоха, OpenAI намагається подолати проблему «галюцинацій» у математичних завданнях, впроваджуючи детерміновані методи перевірки результатів безпосередньо в інтерфейс ChatGPT.



Основним викликом для OpenAI у цьому напрямку залишається питання фідуціарної відповідальності - обов'язку діяти виключно в інтересах клієнта. На відміну від професійних фінансових радників, АІ-агенти поки що не мають правового статусу, який передбачає відповідальність за невірні рекомендації. Успіх майбутнього «АІ-казначея» залежатиме від здатності компанії створити прозорі захисні бар’єри. Барʼєри, які дозволять користувачам не лише отримувати прогнози, а й юридично безпечно автоматизувати управління своїми активами через SaaS-рішення.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI