OpenAI купує стартап Global Illumination, заснований вихідцями з Instagram

Як пише агентство Reuters, компанія OpenAI повідомила про придбання стартапу Global Illumination, що спеціалізується на цифрових продуктах.
Це придбання - перше відомої фірми, що спеціалізується на штучному інтелекті.
Фінансові деталі угоди не розголошуються.
"Уся команда Global Illumination приєдналася до OpenAI для роботи над нашими основними продуктами, включно з ChatGPT", - ідеться в повідомленні OpenAI.
Нью-йоркська компанія Global Illumination була заснована 2021 року Томасом Дімсоном (Thomas Dimson), Тейлором Гордоном (Taylor Gordon) і Джоуї Флінном (Joey Flynn), які раніше працювали в Instagram, що належить Meta Platforms.
Раніше повідомлялося, що стартап отримав фінансування від декількох інвесторів на суму у 14 млн дол.
Останнім часом Global Illumination займалася розробкою технологій з відкритим вихідним кодом, які пов'язані із виробництвом онлайн-ігор. Так серед іншого компанія розробила багатокористувацьку гру з відкритим вихідним кодом Biomes, що концептуально дуже схожа із Minecraft.
Томас Дімсон є той, хто розробив оригінальний код та алгоритми ранжирування контенту в Instagram, як повідомляють на його персональному сайті.
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