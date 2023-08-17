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OpenAI купує стартап Global Illumination, заснований вихідцями з Instagram

17 августа 2023 г., 17:15

Як пише агентство Reuters, компанія OpenAI повідомила про придбання стартапу Global Illumination, що спеціалізується на цифрових продуктах.

Це придбання - перше відомої фірми, що спеціалізується на штучному інтелекті.

Фінансові деталі угоди не розголошуються.

"Уся команда Global Illumination приєдналася до OpenAI для роботи над нашими основними продуктами, включно з ChatGPT", - ідеться в повідомленні OpenAI.

Нью-йоркська компанія Global Illumination була заснована 2021 року Томасом Дімсоном (Thomas Dimson), Тейлором Гордоном (Taylor Gordon) і Джоуї Флінном (Joey Flynn), які раніше працювали в Instagram, що належить Meta Platforms.

Раніше повідомлялося, що стартап отримав фінансування від декількох інвесторів на суму у 14 млн дол.

Останнім часом Global Illumination займалася розробкою технологій з відкритим вихідним кодом, які пов'язані із виробництвом онлайн-ігор. Так серед іншого компанія розробила багатокористувацьку гру з відкритим вихідним кодом Biomes, що концептуально дуже схожа із Minecraft.

Томас Дімсон є той, хто розробив оригінальний код та алгоритми ранжирування контенту в Instagram, як повідомляють на його персональному сайті.

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