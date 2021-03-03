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OntargIT помог норвежской Scatec оптимизировать работу в Украине

3 марта 2021 г., 13:48
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Производитель возобновляемой энергии Scatec реализует в Украине несколько проектов, включая солнечную электростанцию мощностью 54 МВт в Богуславе Киевской области, 32 МВт в Каменке Черкасской области и «Прогрессовка» в Николаевской области (в процессе строительства). Для оптимизации бизнес-операций компании в нашей стране было решено использовать Microsoft Dynamics 365 Finance and Operation. Внедрением системы занялась консалтинговая компания OntargIT, сертифицированный партнер Microsoft.

Проект внедрения Microsoft Dynamics 365 Finance and Operation в компании Scatec Ukraine – это классический проект типа Roll-out, когда глобальная группа компаний разворачивает решение на базе D365FO во всех поразделениях, находящихся в разных точках мира.

В данном случае компания OntargIT отвечала за развертывание, интеграцию и настройку украинской локализации Microsoft Dynamics 365 Finance and Operation, а также обучение конечных пользователей работе с данным решением. Благодаря этому теперь украинский офис Scatec полностью соответствует стандартам операционной деятельности и ведения учета компании, что и было главной целью проекта.

OntargIT помог норвежской Scatec оптимизировать работу в Украине

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