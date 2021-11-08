Ondat запускает SaaS-платформу для stateful-приложений Kubernetes

8 ноября 2021 г., 22:25

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Базирующаяся в Лондоне компания Ondat, ведущий провайдер платформы для запуска контейнерных приложений с сохранением состояния (stateful), 4 ноября объявил о начале бета-тестирования SaaS-версии своего продукта, которая позволит клиентам легко развёртывать stateful-приложения Kubernetes с постоянными томами (Persistent Volume, PV) и управлять ими.

Новая SaaS-платформа помогает разработчикам создавать и развертывать готовые к работе приложения и службы с отслеживанием состояния в любом месте, пользуясь преимуществами компонуемости, масштабируемости, производительности и высокой готовности, ожидаемым от критически важных для бизнеса приложений.

Предлагая операторам единый согласованный уровень сохраняемости для Kubernetes, Ontario SaaS позволяет им свободно перемещать бизнес-данные между платформами, управлять своими ресурсами данных и Kubernetes из одного места, а также развёртывать для своих пользователей собственную базу данных как услугу (DBaaS).

«Поскольку все больше рабочих нагрузок с отслеживанием состояния мигрируют в среды Kubernetes, доступ к службам данных корпоративного уровня становится важным для успеха. Доступ к PV и возможность развёртывания DBaaS в режиме самообслуживания значительно расширяют возможности разработчиков, обеспечивают стабильность, безопасность и надежность контейнеров в любом масштабе», — сказала Арчана Венкатраман (Archana Venkatraman), заместитель директора по исследованиям в области управления облачными данными, IDC Europe.

Теперь вместо использования интерфейса командной строки для входа в кластеры, Ondat SaaS позволяет операторам и командам DevOps подключаться к кластерам и быстро развёртывать сервисы данных производственного уровня для разработчиков и других пользователей.

«Это повышает надежность работы предприятия и повышает производительность, одновременно снижая сложность и стоимость», — заявил Джеймс Браун (James Brown), руководитель отдела продуктов и платформ Ondat.

Желающие принять участие в тестировании SaaS-платформы Ondat могут узнать подробности и зарегистрироваться на сайте компании.

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