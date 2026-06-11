Omdia: ринок напівпровідників встановив історичний рекорд - квартальний виторг зріс до 319 млрд дол.

11 июня 2026 г., 9:35

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Світовий ринок напівпровідників продемонстрував аномальне зростання на початку року - квартальний виторг збільшився на 27% порівняно з четвертим кварталом 2025 рок, досягнувши позначки у 319 млрд дол. за підсумками першого кварталу 2026 року,.

Як повідомляє Omdia, зафіксований показник квартального зростання став найвищим за всю історію спостережень компанії, які ведуться на щоквартальній основі з першого кварталу 2002 року.

Глобальний ринок переживає вже третій поспіль квартал двозначного зростання доходів, і аналітики очікують збереження цієї динаміки у другому кварталі поточного року. Така безпрецедентна ринкова активність дозволяє прогнозувати, що сукупний виторг індустрії напівпровідників за перше півріччя 2026 року впевнено перевищить рекордну позначку у 700 млрд дол. Головними рушійними силами цієї тенденції залишаються стабільно високий попит на технології в екосистемі AI та збереження жорсткого дисбалансу між попитом і пропозицією на ринку мікросхем пам'яті.

Основним локомотивом фінансового стрибка став саме сектор пам'яті DRAM та NAND, чиї доходи збільшилися більш ніж на 80% порівняно з попереднім тримісячним періодом, фактично подвоївши фінансові показники всього за один квартал. Стрімке розгортання інфраструктури AI спровокувало різке зростання середніх цін продажу компонентів, внаслідок чого на DRAM та NAND у першому кварталі 2026 року припало понад 40% від усього світового виторгу напівпровідникового ринку, що вдвічі перевищує довгостроковий історичний показник, який зазвичай коливається в межах 20%. Особливо потужну динаміку продемонстрував сегмент флеш-пам'яті NAND, чий квартальний дохід сягнув трохи менше 48 млрд дол., показавши чисте квартальне зростання на 96%. При цьому середня вартість чипів NAND послідовно зросла на 95% під тиском високих апетитів з боку операторів дата-центрів та розробників AI-систем на тлі обмежених можливостей постачання. Аналітики відмічають, що через завантаженість фабрик та складнощі з технологічним переходом виробників momentum на ринку NAND триватиме щонайменше до кінця другого кварталу, стимулюючи подальше подорожчання.

Водночас сегменти індустрії, які не пов'язані з виробництвом модулів пам'яті, демонструють значно скромніші результати, що повністю відповідають довгостроковим історичним трендам. Якщо виключити сектор інтегральних схем пам'яті із загальної статистики, то виторг напівпровідникового ринку в першому кварталі 2026 року зріс лише трохи більше ніж на 2% порівняно з попереднім кварталом. В історичній ретроспективі перші три місяці року традиційно супроводжуються сезонним падінням доходів як загального ринку напівпровідників, так і його сегментів без урахування пам'яті приблизно на 4%. Поточного року деякі компоненти також продемонстрували звичний спад на низькому однозначному рівні, що чітко зафіксовано в секторах мікроконтролерів, дискретних напівпровідників та оптичних компонентів. Проте загальну негативну сезонну тенденцію в індустрії вдалося нівелювати за рахунок надвисоких продажів обладнання, інтегрованого в екосистеми AI та великих центрів обробки даних, що й забезпечило загальному сегменту без урахування пам'яті мінімальну позитивну динаміку.

Поточні дані Omdia вказують на формування глибокого структурного перекосу всередині глобальної напівпровідникової індустрії, де AI-інфраструктура починає диктувати умови розвитку всьому ринку чіпів. Те, що DRAM та NAND акумулювали понад 40% загальносвітового виторгу, свідчить про серйозний дефіцит кремнієвих пластин високої щільності, які поглинаються будівництвом обчислювальних кластерів. Для розробників архітектур та хмарних провайдерів це означає неминуче зростання капітальних витрат у найближчі два квартали, оскільки виробники пам'яті не здатні швидко наростити завантаження потужностей через тривалі та складні технологічні переходи на нові норми літографії.

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