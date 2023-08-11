Omdia: поставки дисплеїв для XR/VR-пристроїв зростуть на 56% завдяки новим моделям, випущеним цього року

11 августа 2023 г., 17:35

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Поставки дисплеїв для додатків розширеної реальності (XR), включаючи AR (доповнену реальність), VR (віртуальну реальність) і MR (змішану реальність), зростуть на 56% у порівнянні з попереднім роком до 21,4 мільйона одиниць у 2023 році, згідно з останнім звітом від Omdia.



Традиційно, пристрої XR, що носяться, мають форм-фактор окулярів, що кріпляться на голові, та смарт-окулярів. Поставки дисплеїв для носіння біля очей скоротилися на 5,7% у 2022 році через слабкий попит, інфляцію для бюджетів та невизначеність, пов’язану з геополітичним конфліктом.



«У 2023 році очікуються кращі показники, оскільки поставки дисплеїв для роботи біля очей зростуть на 56% у 2023 році завдяки новим моделям VR, випущеним або анонсованим у першій половині 2023 року, таким як Sony PSVR 2, Apple Vision Pro та Meta Quest 3. Всі ці нові пристрої XR оснащені подвійними дисплеями, що, як очікується, значно збільшить поставки дисплеїв», коментує ситуацію Кімі Лін (Kimi Lin), старший аналітик Omdia.



За оцінками Omdia, зростання доходів (на 59% у річному обчисленні) буде кращим, ніж зростання поставок в одиницях у 2023 році. Це пов’язано насамперед з тим, що бренди використовують AMOLED або OLEDoS (OLED на кремнії) у своїх нових продуктах. Більш дорогі дисплеї допомагають стимулювати зростання доходів.



Поставки дисплеїв для пристроїв віртуальної реальності складуть понад 95% від усіх поставок у цьому році, і, за оцінками Omdia, це домінування може тривати до 2026 року. Завдяки LTPS TFT LCD і AMOLED з розвиненим виробництвом і доступністю, обидві технології дисплеїв, що застосовуються для пристроїв віртуальної реальності, отримують все більше поширення і займають все більшу частку ринку.



З іншого боку, дисплеї для додатків доповненої реальності здебільшого базуються на кремнієвих технологіях, таких як LCoS , LBS, DLP, OLEDoS та LEDoS. Хоча OLEDoS зараз переважає, яскравість цих панелей далека від вимог зовнішнього використання, де є сильні перешкоди від навколишнього світла. LEDoS має набагато вищу яскравість. Якщо виробництво дисплеїв LEDoS буде налагоджено через три-п’ять років, з’явиться потенціал для адаптації до багатьох пристроїв доповненої реальності. За оцінками Omdia, пік популярності LEDoS може припасти на 2027 рік.

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