Omdia: китайська BOE стане основним постачальником дисплеїв для MacBook

7 июля 2025 г., 11:45

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Новий аналіз від Omdia показує, що китайська компанія BOE захопить 51% частки поставок панелей для Apple MacBook у 2025 році.

Лінійка MacBook відома використанням одних із найскладніших РК-дисплеїв для ноутбуків, що відрізняються високою роздільною здатністю, міні-світлодіодним підсвічуванням та низьким енергоспоживанням. Постачальники ноутбуків також готуються до переходу з РК на OLED протягом наступних кількох років.

Прогнозується, що обсяг закупівель панелей для MacBook досягне 22,5 млн одиниць у 2025 році, що становить скромне 1% зростання у річному вимірі. Через невизначеність щодо тарифної політики США, очікуваної наприкінці минулого року, Apple перенесла своє OEM-виробництво з Китаю до В'єтнаму. Компанія також заздалегідь закупила продукцію для ринку США, зокрема MacBook Air, у четвертому кварталі 2024 року та першому кварталі 2025 року. Цей крок стимулював поставки від виробників панелей, включаючи BOE, LG Display та Sharp. Проте, з другого кварталу 2025 року та надалі, основні постачальники панелей для MacBook можуть отримувати консервативніші прогнози, за винятком BOE, яка спеціально підтримує моделі Apple MacBook Air.

Постачання з боку LG Display, яка історично була найбільшим постачальником панелей для ноутбуків Apple, знизиться до частки у 35% за підсумками цього року. Очікується, що обсяг її поставок знизиться на 12,2% у річному вимірі до 8,48 млн одиниць, що зумовлено перенаправленням Apple замовлень на дисплеї MacBook Air до BOE та послабленням попиту на MacBook Pro.

"BOE розширює свої замовлення на панелі MacBook Air, зокрема для популярних моделей з діагоналлю 13,6 дюйма та 15,3 дюйма. Це перший випадок, коли BOE забезпечила собі понад половину замовлень на панелі MacBook від Apple", – заявила Лінда Лін (Linda Lin), старший головний аналітик у сфері дисплеїв та OEM-виробництва планшетів та ноутбуків. Вона додала, що BOE прагне поставити Apple 11,5 млн панелей для ноутбуків у 2025 році, і це відображає значне зростання у річному вимірі.

"Sharp продовжуватиме зосереджуватися на панелях MacBook Pro розміром 14,2 дюйма та 16,2 дюйма. Однак, через слабший попит на MacBook Pro у 2025 році, щорічний обсяг поставок Sharp до Apple може зменшитися на 20,8% у річному вимірі, до 3,1 млн одиниць, що становить лише 14% частки ринку, - також зазначила Лін. - Очікується, що технологія OLED, з її чудовою продуктивністю дисплея та тоншими, легшими форм-факторами, буде представлена в MacBook, починаючи з 2026 року».

Omdia також вказує, що Samsung Display, ймовірно, приєднається до ланцюжка поставок MacBook Apple у той час, посилюючи конкуренцію між виробниками дисплеїв, оскільки ринок переходить від LCD до OLED.

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