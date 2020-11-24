OLED-панель в ноутбуке: за и против

24 ноября 2020 г., 14:15

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На прошедшей в онлайн-режиме презентации «ASUS Украина» был представлен ноутбук ZenBook Flip S (UX371), главная особенность которого – оснащение OLED-панелью.

Проводивший знакомство с новинкой PR-менеджер киевского офиса ASUS Иван Омельченко, сообщил, что производитель стал одним из первых, кто использовал в своих ноутбуках OLED-матрицу. Так в чем же преимущества этого типа дисплеев и какие подводные камни могут ожидать владельца лэптопа с таким экраном?

Ноутбук ASUS ZenBook Flip S (UX371) уже доступен в Украине по цене 59499 грн

Технология OLED уже хорошо известна на рынке, и ее главным преимуществом перед жидко-кристаллическими дисплеями является значительно лучшая цветопередача. Напомню, что принципиальное отличие OLED от LCD заключается в принципе формирования цвета. Так в OLED светоизлучающей способностью на каждой из длин волн RGB-триады располагают непосредственно сами материалы. А в жидко-кристаллической матрице для формирования каждого из цветов используется подсветка белым светом, которая проходит через ячейки с жидкими кристаллами. При повороте последних на определенный угол меняется прозрачность ячейки. А затем прошедший ее поток света фильтруется на RGB-составляющие. Проходящий через ячейки с жидкими кристаллами и фильтры световой поток с одной стороны, снижает свою интенсивность, а с другой – не может быть абсолютно заблокирован. Поэтому уровень контраста, достигающий в технологии OLED значения 1000000:1, просто не мыслим в ЖК-панелях.

Кроме того, отсутствие в OLED многослойной структуры не приводит к потере интенсивности светового потока, из-за этого меньшие энергозатраты приводят к большей яркости.

Возвращаясь к презентованной модели ZenBook Flip S, отмечу, что ее дисплей с диагональю 13.3" и разрешением 4K UHD (3840x2160) обеспечивает максимальную яркость 500 кд/м2, а его статическая контрастность составляет те самые 1000000:1. Соответственно он сертифицирован по спецификации VESA DisplayHDR 500 True Black.

Что же касается точности цветопередачи, то она характеризуется 100% охватом в системе DCI-P3, позволяя говорить о кинематографическом качестве. Это соответствует 133% sRGB.



Еще одной особенностью использованной в ZenBook Flip S OLED-панели является ее заводская калибровка, которая позволила на 70% снизить уровень вредной для глаз синей составляющей. Преимуществом такого подхода, который заключается в смещении синего в область более высоких частот, заключается в отсутствии дополнительного фильтра. А значит не пострадает точность цветопередачи.

В установленной в новом ноутбуке OLED-панели время отклика не превышает 0,2 мс, поэтому на ней будет комфортно работать как с динамичным контентом, так и просто прокручивать текст.

Мы много говорили о преимуществах OLED-матриц, но какова оборотная сторона медали? Кроме более высокой стоимости таких дисплеев они страдают от естественного выгорания. Так ASUS заявляет о гарантии точности цветопередачи дисплея модели ZenBook Flip S в течение 7000 часов при уровне яркости 200 кд/м2. Для того, чтобы по возможности продлить срок эксплуатации, ноутбук по умолчанию снабжен, так называемым, темным режимом ОС Windows, а время включения хранителя экрана задано на уровне 5 минут. Кроме того, внедрено усиление тока для управления пикселями.

Почему владельцы смартфонов не так озабочены сроком выгорания OLED-панели в своих устройствах? Просто продолжительность работы с активным экраном смартфона не сравнима с ноутбуком. Да и вряд ли кто-то всерьез занимается на смартфоне такими требующими точности цветопередачи задачами, как например дизайн.

После знакомства с дисплеем нового ноутбука стоит остановиться и на его оснащении в целом. Так ZenBook Flip S базируется на процессорах Intel Core i7-1165G7 или i5-1135G7 (11-ого поколения) с графикой Iris Xe. Объем оперативной памяти LPDDR4x 4266 МГц составляет 8 ГБ или 16 ГБ, а встроенный NVMe SSD M.2 (PCIe 3.0 x4) вмещает 512 ГБ или 1 ТБ.



Конечно же, отметим, что, как понятно из его названия, ZenBook Flip S является трансформером с возможностью разворота экрана на 360°. Поэтому для работы в планшетном режиме новинка комплектуется активным стилусом ASUS Pen с поддержкой распознавания 4096 уровней силы нажатия. А для фирменного шарнира ErgoLift заявлен ресурс 20 тыс. циклов сгибания-разгибания.

В последнее время в ультамобильных компьютерах стали стандартом аккумуляторы с технологией ускоренной зарядки и возможностью использования обычного зарядного устройства с разъемом USB-C, включая портативный аккумулятор, или зарядного устройства USB-C с технологией Power Delivery (PD). При мощности 67 Вт*ч аккумулятор позволяет работать автономно до 10 часов.

Стоит обратить внимание, что в набор портов входят полноразмерные HDMI и USB 3.2 Gen1 Type-A, а также два порта USB-C с поддержкой высокоскоростного интерфейса Thunderbolt 4 USB-C. При этом отсутствует аудио разъем 3,5 мм. По признанию представителя ASUS, отказ от последнего был сознательным, поскольку потенциальные покупатели такого ноутбука обычно уже пользуются TWS-наушниками, и им уже не нужен проводной аудио-интерфейс.

Встроенный модуль Wi-Fi 6 (стандарт 802.11ax) обеспечивает скорость передачи данных до 2,4 Гбит/с, что позволяет, например, плавно воспроизводить онлайн-видео в разрешении 4K UHD. Комплексное фирменное решение ASUS WiFi Master включает в себя технологии WiFi SmartConnect и WiFi Stabilizer, которые служат для обеспечения максимально стабильного соединения, фильтрации помех от других беспроводных устройств и автоматического выбора наилучшей точки доступа Wi-Fi из всех доступных.

В нынешних условиях, когда резко возросла популярность видео-теле-конференций, производители стали большее внимание уделять связанной с ними функциональности. Так в новинке ASUS используется система интеллектуального шумоподавления, которая призвана эффективно отсеивать посторонние шумы, для обеспечения кристально чистого звучания голоса пользователя в голосовом чате и во время видеоконференций.

Для их проведения, а также для поддержки аутентификации по распознаванию лица с функцией Windows Hello имеется камера с инфракрасным датчиком.

Ноутбук ASUS ZenBook Flip S (UX371) уже доступен в Украине по цене 59499 грн (конфигурация с процессором Intel Core i7-1165G7, ОЗУ 16 ГБ и SSD 1 ТБ). Судя по оснащению и цене – это премиальное решение. А насколько важны для вас максимально точная цветопередача и высокая производительность ультрапортативного компьютера?

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