"Охматдит" отримує 300 ноутбуків, а медзаклади, які працюють у прифронтових та фронтових регіона, генератори

3 августа 2022 г., 10:25

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Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" отримала 300 ноутбуків від Міністерства економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції. Аташе з питань гуманітарної допомоги посольства Франції в Україні Фредерік Руссо передав їх директору медзакладу Володимиру Жовніру.



За словами заступника директора з розвитку НДСЛ "Охматдит" Олега Полозенка, такий жест солідарності з українцями дозволить швидше впроваджувати у виробничі процеси новітні технології та насамперед пришвидшить інтеграцію лікарні для роботи з електронною системою охорони здоров'я. ІТ-служба вже займається налаштуванням та розподілом допомоги. Нові ноутбуки отримають медики стаціонару і поліклініки.



Нагадаємо, за сприяння Міністерства охорони здоровʼя та Міністерства цифрової трансформації українські медики отримали 10 тисяч ноутбуків від уряду Франції.



Також Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що до українських лікарень прибула одна з найбільших партій потужних генераторів від міжнародних партнерів.



110 генераторів змінного струму було поставлено в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Забезпечення енергетичної стабільності лікарень України». Кожен з них у разі надзвичайної ситуації дозволить забезпечити безперебійну роботу кисневої станції, операційних та реанімації.



«Ми розуміємо, що російські терористи і надалі продовжують завдавати ударів по критичній медичній інфраструктурі. Тому спільно з міжнародними партнерами докладаємо максимум зусиль, аби наші лікарні були забезпечені всім необхідним для нормальної роботи за будь-яких умов. Завдяки цим потужним генераторам у медзакладах безперебійно працюватиме обладнання в операційних та реанімаціях, де кожна хвилина без електроенергії може коштувати пацієнту життя», наголосив заступник Міністра охорони здоров'я Богдан Боруховський.



За словами заступника Міністра охорони здоров'я, генератори розподілені між медзакладами, які працюють у прифронтових та фронтових регіонах, а також лікарнями на Заході України, які наразі приймають найбільшу кількість пацієнтів.



Генератори надано в рамках проекту «Забезпечення енергетичної стабільності лікарень України», що виконується Управлінням ООН із обслуговування проектів в Україні (UNOPS) за підтримки Українського Гуманітарного Фонду (UHF).

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