 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Оголошено про спільне українсько-нідерландське виробництво безпілотників

2 декабря 2025 г., 8:15

Міністр оборони України Денис Шмигаль підписав з Міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом важливу угоду щодо запуску спільного українсько-нідерландського виробництва безпілотників.

Зазначається, що підписаний документ відкриває шлях до спільного виготовлення українських безпілотних систем як в Україні, так і на території Нідерландів.

«Продовжуємо масштабувати виробництво найкращих зразків українського озброєння у співпраці з партнерами», – заявив Денис Шмигаль.

За його словами, виробництво буде розподілене між Україною і Нідерландами. Дрони будуть закуплені нідерландською стороною та передані українським Силам оборони.

Денис Шмигаль від імені України висловив вдячність Нідерландам і Міністру оборони Брекельмансу за незмінну підтримку.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  