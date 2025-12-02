Оголошено про спільне українсько-нідерландське виробництво безпілотників

2 декабря 2025 г., 8:15

Міністр оборони України Денис Шмигаль підписав з Міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом важливу угоду щодо запуску спільного українсько-нідерландського виробництва безпілотників.



Зазначається, що підписаний документ відкриває шлях до спільного виготовлення українських безпілотних систем як в Україні, так і на території Нідерландів.



«Продовжуємо масштабувати виробництво найкращих зразків українського озброєння у співпраці з партнерами», – заявив Денис Шмигаль.



За його словами, виробництво буде розподілене між Україною і Нідерландами. Дрони будуть закуплені нідерландською стороною та передані українським Силам оборони.



Денис Шмигаль від імені України висловив вдячність Нідерландам і Міністру оборони Брекельмансу за незмінну підтримку.

