16 августа 2022 г., 10:25

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Піротехніками ДСНС обстежено територію площею понад 68 тисяч гектарів. Робота з розмінування території України триває. Про це повідомив перший заступник Міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону #UАразом.



«Одна п’ята території України забруднена мінами, снарядами, авіаційними бомбами, які не розірвалися. Від початку війни піротехнічні підрозділи ДСНС виявили, вилучили та знешкодили понад 180 тисяч вибухонебезпечних предметів і обстежено територію площею понад 68 тисяч гектарів. Робота з розмінування не припаяється ні на мить, результат роботи піротехніків ДСНС за тиждень складає близько 500 гектарів. При цьому триває робота на деокупованих територіях, щоб зробити життя наших громадян більш безпечним. Наприклад, бої у Київській області тривали близько місяця, а піротехніки вже близько п’яти місяців очищують ці території від вибухонебезпечних предметів. В Київській області досі знешкоджують близько однієї тисячі вибухонебезпечних предметів за добу. А всього за цей час там знешкодили понад 60 тисяч боєприпасів і робота ще триває», заявив Євгеній Єнін.



Перший заступник очільника МВС наголосив, що російські війська продовжують обстрілювати населені пункти України, влучаючи, переважно, в цивільні об’єкти та житлові квартали.



«За минулу добу поліція зареєструвала 41 обстріл населених пунктів. Під прицілом лишається і Дніпровщина, там пошкоджено близько десяти багатоквартирних та приватних будинків. Подібна ситуація з обстрілами цивільних інфраструктури зафіксована на Донеччині, Запоріжжі, Кіровоградщині. Так само під обстрілами – Сумщина, Харківщина, Миколаївщина, Одещина. І в результаті таких обстрілів ми щодоби фіксуємо десятки жертв та травмованих в тому числі серед цивільного населення», - зазначив Євгеній Єнін.

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