Один з лідерів ринку центрів обробки даних DataBank продає 35% акцій за 1,5 млрд дол.

7 сентября 2022 г., 17:15

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Як повідомляє Dallas News, частка у 35% акцій DataBank - лідера на ринку центрів обробки даних із Далласу - було продано за 1,5 млрд дол. групі інвесторів.



Угода була структурована як продаж часток власності деяким із існуючих інвесторів DataBank. Нову групу інвесторів очолюють Swiss Life Asset Management, EDF Invest, Northleaf Capital Partners та Ardian.



Нова група приєднується до DigitalBridge, яка продовжує інвестувати в компанію.



DataBank заявила, що розглядає придбання як «підтвердження планів компанії побудувати лідируючі позиції в галузі та заробити на зростанні периферійної інфраструктури протягом наступного десятиліття».



Goldman Sachs виступив фінансовим радником DataBank по рекапіталізації, а Proskauer Rose LLP – юридичним радником.



З 2016 року DataBank будує те, що компанія називає «екосистемою» з понад 65 центрів обробки даних і 20 вузлів з’єднання в більш ніж двох десятках регіонів США рівня 1 і рівня 2.



Компанія стверджує, що має «більше центрів обробки даних у більшій кількості регіонів, ніж будь-який інший постачальник у США — державних чи приватних» і здатність розмістити робоче навантаження клієнтів «у радіусі 100 миль для 60% населення США».



«DataBank продовжуватиме свій план агресивного зростання протягом наступних 10 років», - сказав генеральний директор DataBank Рауль Мартинек (Raul Martynek). - «Ця нова група інвесторів забезпечить фінансову підтримку, необхідну для продовження масштабування передової інфраструктурної платформи DataBank».

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