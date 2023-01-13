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Одещина отримала 52 одиниці енергетичного обладнання

13 января 2023 г., 10:45

Міністерство енергетики України передало черговий вантаж гуманітарної допомоги ДТЕК Одеські електромережі, а саме 52 одиниці енергетичного обладнання та матеріалів. Їх буде використано для відновлення електричних мереж Одеської області та поновлення електропостачання.

«Це трансформатори, генератори, ізолятори та інше обладнання загальною вагою близько 5 тонн, необхідне для відновлення пошкоджених мереж розподілу електроенергії», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Герман Галущенко нагадав, що з березня 2022 року Україна отримує допомогу від міжнародних партнерів у вигляді обладнання і матеріалів та здійснює розподіл з урахуванням потреб енергетичних компаній.

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