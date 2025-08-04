Оцінка Figma після IPO піднялася до 68 млрд дол. - це втричі більше ніж пропонувала Adobe у 2022 р.

4 августа 2025 г., 16:26

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Компанія Figma, розробник популярного програмного забезпечення для дизайну, провела вражаючий дебют на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE).





Її акції злетіли на 250% у перший день торгів, і ринкова капіталізація компанії досягла майже 68 млрд дол. Це більш ніж утричі перевищує 20 млрд дол., які пропонувала Adobe у 2022 році, коли угода про поглинання була заблокована регуляторами.





Чотири найбільші інвестори Figma - Index Ventures, Greylock, Kleiner Perkins і Sequoia - тепер володіють акціями компанії на суму близько 24 млрд дол. Найбільшим акціонером став Index Ventures, чия частка оцінюється в 7,2 млрд дол.. Засновник Figma, Ділан Філд (Dylan Field), який заснував компанію в 2012 році, тепер володіє пакетом акцій на понад 6 млрд дол..





Наглядачі зазначають, що цей вихід на біржу є одним із найпомітніших після тривалої паузи, викликаної інфляцією та підвищенням процентних ставок, що відлякувало інвесторів від ризикових активів. За словами президента NYSE Лінн Мартін (Lynn Martin), IPO Figma може "відкрити шлюзи" для інших технологічних компаній.





Ключовим моментом в історії успіху Figma став провал угоди з Adobe, яка у 2023 році була розірвана через антимонопольне розслідування у Великій Британії. У блозі партнер Index Ventures Денні Рімер (Danny Rimer) написав, що, попри "інтенсивний тиск", Ділан Філд "не з»дався і повернувся до розбудови компанії.





Нещодавно Figma відзвітувала про чистий прибуток у розмірі 44,9 млн дол. при виручці, що зросла на 46% до 228,2 млн дол. за квартал. Компанія має амбітні плани щодо майбутнього, зокрема активно інвестувати в AI, що, як зазначив Ділан Філд, стане "основою для еволюції робочих процесів у дизайні".

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