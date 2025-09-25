Оцінка емітента USDT - компанії Tether - склала 500 млрд дол., що ставить її в один ряд з OpenAI та SpaceX

25 сентября 2025 г., 17:45

Як повідомляє CNBC, компанія Tether, що випускає найбільший у світі стейблкоїн USD Tether (USDT) з ринковою капіталізацією понад 172 млрд дол., підтвердила інформацію про намір провести надзвичайно масштабний раунд залучення капіталу.





Генеральний директор компанії Паоло Ардоіно (Paolo Ardoino) повідомив у своєму офіційному акаунті в X, що компанія «оцінює можливість залучення коштів від обраної групи ключових інвесторів із високим профілем». Згідно з інформацією Bloomberg News, Tether прагне залучити від 15 млрд дол. до 20 млрд дол. в обмін на приблизно 3% частку через приватне розміщення акцій. Важливо підкреслити, що ця транзакція передбачає випуск нового акціонерного капіталу, а не продаж часток існуючими інвесторами.





Ключовим моментом, що привертає увагу всієї ІТ-спільноти та фінансових ринків, є потенційна оцінка Tether, яка може сягнути близько 500 млрд дол. Така оцінка миттєво катапультує Tether до ліги найбільших приватних технологічних компаній світу, роблячи його прямим конкурентом SpaceX та навіть перевершуючи вартість OpenAI, чий раунд фінансування на початку 2025 року оцінив компанію у 300 млрд дол. Хоча переговори перебувають на ранній стадії, сам факт подібної амбіції підкреслює стратегічне значення Tether далеко за межами ринку стейблкоїнів.





Ардоіно чітко окреслив мету масового залучення коштів: «максимізувати масштаб» стратегії Tether, розширивши її на «кілька порядків» у низці існуючих та нових напрямків бізнесу. Компанія планує інвестувати залучений капітал не лише у свій основний продукт — стейблкоїни, але й у диверсифікацію, яка включає АІ-розробки, енергетичний сектор та комунікації й медіа. Це позиціонує Tether як технологічний конгломерат, який використовує фінансову потужність свого стейблкоїна для експансії у ключові інфраструктурні та інноваційні галузі, що є значно ширшою стратегією, ніж та, яку зазвичай реалізують криптофінансові фірми.





Паралельно з міжнародними інвестиційними планами, Tether активно працює над закріпленням своїх позицій на ринку Сполучених Штатів на тлі про-криптовалютної позиції президента Дональда Трампа. Компанія вже призначила CEO для свого американського підрозділу та випустила новий стейблкоїн для інституційних клієнтів у США під назвою USAT, який регулюватиметься відповідно до Закону GENIUS Act. Цей крок є стратегічною відповіддю на регуляторні виклики та спробою закріпитися в юрисдикції, де домінує конкурент Circle з його стейблкоїном USDC (ринкова капіталізація близько 74 млрд дол.).

