Об'єм M&A у сегменті ЦОД за підсумками 2024 р. знову перетне позначку в 40 млрд дол.

27 августа 2024 г., 11:45

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Нові дані Synergy Research Group показують, що після відносного затишшя в торік кількість угод зі злиття та поглинання центрів обробки даних у 2024 році знову готова перетнути позначку в 40 мільярдів доларів.

Сумарні показники говорять, що 2021 і 2022 роки були піковими з точки зору сукупної вартості всіх офіційно закритих угод. В обидва роки загальна вартість закритих угод становила близько 50 мільярдів доларів. Торік відбувся спад: загальна вартість впала на 47% до 26 млрд дол. Однак показники 2021 і 2022 років зросли завдяки чотирьом найбільшим угодам, які коли-небудь відбувалися в галузі, кожна з яких оцінювалася в 10 млрд дол. і більше.

Якщо відокремити мегаугоди вартістю 2 млрд дол. і більше, то тенденція в потоці так званих «звичайних угод» демонструє іншу картину. 2021 рік все ще був піковим, 2022 рік знизився на 30%, торік знову падіння, але лише на 9%, а цей рік потенційно може перевершити рекорд 2021 року.

Загальна сума угод, укладених у 2024 році, оцінюється в 36,7 млрд дол., а ще 7,1 млрд дол. - узгоджені, але ще офіційно не закриті. Synergy також знає про портфель можливих майбутніх угод на суму понад 20 мільярдів доларів, в якому компанії шукають можливості для продажу або розглядають стратегічні варіанти. Коли деякі або всі з цих угод будуть закриті, а також беручи до уваги потік угод, які відбуваються без попереднього повідомлення, і конвертацію деяких з них, остаточний показник злиттів і поглинань у цьому році цілком може зрівнятися з максимумом 2021 року.

З 2015 року Synergy зареєструвала 1381 угоду зі злиття та поглинання у сфері центрів обробки даних загальною вартістю 276 мільярдів доларів. Більша частина цієї суми припадає на поглинання компаній, але цифри також включають інвестиції в міноритарний капітал, інвестиції в спільні підприємства, придбання окремих дата-центрів, продаж акцій і придбання землі для будівництва ЦОД.

Чотири угоди на суму понад 10 мільярдів доларів, які були укладені в 2021 і 2022 роках, - це придбання CyrusOne, Switch, CoreSite і QTS. Усі чотири придбані компанії входять до світового рейтингу топ-15 операторів колокації, а на ринку США - до першої сімки.

Найбільшими угодами, які планується закрити у 2024 році, є інвестиції в акціонерний капітал Vantage Data Centers та EdgeConneX. Окрім стрімкого зростання загальної активності у сфері злиття та поглинання ЦОД протягом десятирічного періоду, найпомітнішою особливістю стало те, що на ринок прийшов приватний капітал. У 2020 році на частку приватного капіталу припадало 54% вартості закритих угод, у 2021 році цей показник зріс до 65%, і з тих пір він залишається в діапазоні 85-90%.

Спостерігається невпинне зростання попиту на потужності центрів обробки даних, зумовлене хмарними сервісами, соціальними мережами та низкою як споживчих, так і корпоративних цифрових послуг. Розвиток генеративного штучного інтелекту додає додатковий імпульс попиту. «Спеціалізовані оператори центрів обробки даних або не змогли самостійно профінансувати ці інвестиції, або не були готові піддавати свої баланси ризику, - говорить Джон Дінсдейл (John Dinsdale), головний аналітик дослідницької групи Synergy Research Group. - Тим часом, центри обробки даних розглядаються як довгострокові притулки для інвестицій, навіть у турбулентні часи, що викликало величезний приплив приватних інвестицій. Ми не очікуємо, що ця картина зміниться найближчим часом».

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