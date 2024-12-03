Обсяг українського IT-експорту в жовтні зріс на 2,5% до 532 млн дол.

3 декабря 2024 г., 10:25

У жовтні обсяг IT-експорту зріс на 2,5% і становив 532 млн дол., за даними НБУ. У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, показник збільшився на 0,6%.

Водночас сукупні показники за 10 місяців поточного року менші на 4,3% за аналогічний період минулого року, що у доларовому еквіваленті становить 241 млн дол. Загалом експортна виручка ІТ-послуг за цей період склала 5,3 млрд дол. Втім за підсумками 2024 року IT-експорт за оцінками експертів знизиться на 4-6%.

Попри негативні прогнози, ІТ-сектор залишається найбільшим експортером послуг в Україні: частка комп’ютерних послуг в загальній структурі експорту всіх послуг України у вересні склала 38%.

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