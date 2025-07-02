Обсяг українського IT-експорту у травні знизився на 4% та склав 545 млн дол.

2 июля 2025 г., 16:35

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У травні 2025 року обсяг українського IT-експорту зменшився на 4,2% і становив 545 млн дол., за даними НБУ. Крім того, це на 2,7% або ж 15 млн дол. менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Загалом за п’ять місяців поточного року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала 2,7 млрд дол. Це на 0,4% менше ніж за аналогічний період у 2024 році.

«Імовірно, у червні ми також спостерігатимемо падіння показників. Це пов’язано із певними сезонними коливаннями. Водночас якщо тенденція до зростання, що спостерігалася на початку року, збережеться, ми обережно очікуємо, що до кінця 2025 експорт ІТ-послуг залишатиметься стабільним і навіть зможе повторити результат 2024 року. У разі падіння – за нашими попередніми оцінками ці показники становитимуть від 0,5% до 1%, якщо не відбудеться серйозних потрясінь. Якщо ж повномасштабна війна триватиме, ми не бачимо підстав очікувати зростання IT-експорту», – зауважує Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у травні 2025 року склала 1,27 млрд дол., що на 3,4% менше порівняно з квітнем.

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