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Обсяг продажів Amazon за 2021 рiк збільшився на 22% до 469,8 млрд доларів

4 февраля 2022 г., 9:25
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Обсяг продажів Amazon за 2021 рiк збільшився на 22% до 469,8 млрд доларів

Amazon анонсувала результати четвертого кварталу 2021 фінансового року.

Дохід за три місяці, включаючи грудень 2021 року зріс на 9% в річному вимірі до 137,4 млрд дол. Аналітики прогнозували 137,68 млрд.

Чистий прибуток за квартал зріс до 14,3 млрд дол.

Хмарний напрямок AWS демонстрував зростання на 40% до 17,78 млрд дол. Це швидше, ніж було у III кв - 39%, та у порівнянні з попереднім кварталом - 29%.

Рекламні послуги зросли на 32% у річному обчисленні до 9,7 млрд долф.

Amazon інвестувала понад 1,3 мільярда доларів у Rivian, отримавши 22,4% акцій компанії класу А до IPO. Компанія повідомила про прибуток майже в 12 мільярдів доларів від інвестицій у цього виробника електромобілів.

На поточний квартал компанія бачить дохід від 112 мільярдів доларів до 117 мільярдів доларів, нижче консенсусу за 120,94 млрд долл.

Стосовно показників за цілий рик. Чистий обсяг продажів збільшився на 22% до 469,8 млрд доларів у порівнянні з 386,1 мільярда доларів у 2020 році. Операційний прибуток зріс до 24,9 млрд доларів у порівнянні з операційним доходом у 22,9 млрд доларів у 2020 році. Чистий прибуток збільшився до 33,4 мільярда доларів на фони 21,3 мільярда доларів у 2020 році.

Звіт підштовхнув акції Amazon у гору на 17%.

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