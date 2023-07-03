Обсяг ІТ-експорту в травні зріс відносно квітня, але знизився порівняно з торішнім показником

3 июля 2023 г., 11:25

Для експорту ІТ-послуг травень видався успішнішим за квітень, констатує «Львівський ІТ Кластер». Показник зріс на 9,5% та склав 590 млн дол., за даними «Національного банку України». Економіці це принесло на 51 млн дол. більше у порівнянні з попереднім місяцем. Водночас показник виявився на 1,8% або ж 11 млн дол. меншим відносно травня минулого року.

Якщо поглянути на підсумок експорту ІТ-послуг за 5 місяців поточного року – 2,8 млрд дол. – то ми все ще спостерігаємо падіння. Сукупна експортна виручка ІТ-послуг за січень-травень становить на 12% менше ніж в аналогічний період 2022 року. Різниця за періодами у доларовому еквіваленті – 374 млн дол.

У травні цього року частка ІТ в структурі всього експорту послуг склала 41%. Натомість у цей період торік – 47,5%. При наявній тенденції є шанси закінчити 2023 рік з таким же показником по виручці, як і 2022 – близько 7,3 млрд дол. Тобто тех-сектор вперше не покаже зростання за рік.

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