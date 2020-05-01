Оборот Apple за второй квартал вырос на 1% до 58,3 млрд долл.

1 мая 2020 г., 18:13

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Компания Apple объявила финансовые показатели за второй квартал 2020 финансового года, завершившийся 28 марта 2020 г.



Доход производителя за указанный период составил 58,3 млрд долл., что на 1% в годовом измерении.



Чистая прибыль на акцию за квартал составила 2,55 долл., что на 4% больше прошлогодних показателей.



Международные продажи составили 62%.



«Несмотря на беспрецедентное глобальное влияние COVID-19, мы с гордостью сообщаем, что Apple обеспечила рост за квартал, что обусловлено рекордными показателями в сфере сервисов и лучшими квартальными результатами продаж носимых устройств, — заявил Тим Кук, глава корпорации, — В этой непростой ситуации наши пользователи выбирают новые продукты Apple, чтобы оставаться на связи, оставаться в курсе происходящего, быть креативными и продуктивными. Мы высоко мотивированы и воодушевлены не только на то, чтобы и в дальнейшем удовлетворять эти потребности инновационными способами, но и продолжим оказывать поддержку глобальному противодействию распространения вируса — от десятков миллионов защитных масок и специальных прозрачных щитков, которые мы отправили медицинским работникам по всему миру и до миллионов, которые мы пожертвовали таким организациям, как Global Citizen и Американский продовольственный фонд».



«Мы гордимся нашими командами Apple по всему миру, а также тем, насколько устойчивые финансовые и бизнес показатели нам удалось обеспечить в эти непростые времена, — отметил Лука Маэстри, финансовый директор Apple. — Наш показатель активных устройств среди основных категорий продуктов во всех географических сегментах установил новый рекорд. Мы также обеспечили показатели денежного потока от операций в размере 13,3 млрд долл. в течение второго квартала — это на 2,2 млрд долл. больше по сравнению с прошлым годом. Мы уверены в своём будущем и продолжаем вкладывать значительные инвестиции во все сферы нашего бизнеса, меняя к лучшему жизнь наших пользователей и поддерживая наши долгосрочные планы, в том числе наше пятилетнее обязательство по инвестициям 350 млрд долл. в экономику Соединенных Штатов».



Совет директоров Apple объявил о выплате дивидендов в размере 0,82 доллара на акцию обыкновенных акций Компании, рост составил 6%. Дивиденды будут выплачены 14 мая 2020 года действующим акционерам на момент закрытия реестра в конце дня 11 мая 2020 года. Совет директоров также принял решение увеличить существующую программу выкупа акций на 50 млрд долл.

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