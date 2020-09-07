Обновленные ноутбуки Acer Swift 5 и Swift 3 базруются на чипах Intel Core 11-го поколения

7 сентября 2020 г., 11:15

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Компания Acer объявила о выходе новых моделей ноутбуков Swift 5 и Swift 3 на базе процессоров Intel Core 11-го поколения с интегрированными графическими ядрами на базе новой архитектуры Intel Xe.

Все три новых ноутбука Acer соответствуют спецификациям Intel EVO. В частности, каждый ноутбук Acer Swift имеет аккумулятор, заряда которого хватает на целый день и быстро пополняется за 30 минут, обеспечивая работу в течение четырех часов.

Ультратонкий и легкий ноутбук Acer Swift 5 (SF514-55) сочетает стильный дизайн и новейшие технологий, обеспечивающие высокую производительность. Он оснащен процессорами Intel Core i5 и Core i7 11-го поколения и сертифицирован по стандарту Intel EVO. Для модели Swift 5 заявлена работа от аккумулятора в течение 15 часов.

Корпус Swift 5 выполнен из магниево-литиевого и магниево-алюминиевого сплавов, он износостойкий и одновременно легкий, благодаря чему ноутбук весит около 1 кг. Специально разработан шарнир поднимает корпус в режиме открытого экрана, чтобы улучшить эргономику при наборе текста, обеспечить лучшее теплоотвода и помочь сосредоточиться на 14-дюймовом дисплее Full HD. Экран имеет ультратонкую рамку со всех четырех сторон, номинальную яркость 300 нит и охватывает 72% цветового пространства NTSC. Соотношение экрана и корпуса составляет 90%.

Сенсорный дисплей Swift 5 покрытый стеклом Antimicrobial Corning Gorilla Glass, формула которого специально разработана для противодействия размножению микроорганизмов, которые вызывают появление запаха и пятен на поверхности. Кроме того, владелец устройства имеет возможность нанести антимикробный раствор на сенсорную панель, клавиатуру и все крышки ноутбука.

Две модели линейки Acer Swift 3 оснащены процессорами Intel Core i7 and Core i5 11-го поколения и соответствуют спецификациям Intel EVO. Кроме того, обе новинки имеют металлический корпус и оснащены интерфейсом Thunderbolt 4. Пользователи смогут оставаться на связи и продуктивно работать целый день благодаря аккумулятору, заряда которого хватит на 16 часов.

В новом Acer Swift 3 (SF313-53) установлен 13,5-дюймовый экран с соотношением сторон 3:2. Дисплей охватывает 100% цветового пространства sRGB и имеет номинальную яркость 400 нит. Корпус сочетает легкость и износостойкость благодаря использованию магниево-алюминиевого сплава: его толщина — 16,6 мм, а вес — 1,2 кг.

Модель Acer Swift 3 (SF314-59) заключена в алюминиевый корпус с опорой для рук из магниево-алюминиевого сплава. Ноутбук оснащен 14-дюймовым дисплеем Full HD. Ультратонкая лицевая рамка шириной 5,6 мм делает Swift 3 еще компактнее, а соотношение экрана и корпуса составляет до 82,73%. Swift 3 весит 1,2 кг при толщине 15,95 мм.

Обе новые модели Swift 3 имеют клавиатуру с подсветкой, встроенный SSD и до 16 ГБ оперативной памяти DDR4. Также они оба поддерживают Windows Hello через считыватель отпечатков пальцев, что упрощает и защищает вход в систему.

Сообщается, что Acer Swift 5 (SF514-55) с процессорами Intel Core 11-го поколения появится в продаже в Украине в ноябре по цене от 32 990 грн. Модель Acer Swift 3 (SF313-53) с чипами Intel Core 11-го поколения ожидается в украинской рознице в декабре по цене от 27490 грн. А продажи Acer Swift 3 (SF314-59) на процессорах Intel Core 11-го поколения стартуют в декабре по цене от 21990 грн.

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