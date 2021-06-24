Облачная инициатива VMware поможет партнерам компании на пути к углеродной нейтральности

24 июня 2021 г., 14:35

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Компания VMware запускает для своих партнеров облачную инициативу Zero Carbon Committed, цель которой состоит в широком принятии облачных технологий, способствующих защите окружающей среды. Инициатива поможет заказчикам VMware добиваться экологичности и углеродной нейтральности, работая с поставщиками облачных услуг со схожими целями.

Партнеры VMware со статусом Cloud Verified, участвующие в программе, должны использовать основанные на технологиях VMware программно-определяемые центры обработки данных, обеспечивающие экономичность инфраструктуры, энергоэффективность и углеродную нейтральность. Также они должны взять на себя обязательства по переводу этих ЦОДов на электропитание за счет возобновляемых источников энергии к 2030 г. К инициативе уже присоединились европейские компании Atea и OVHcloud, а также глобальные корпорации Equinix и IBM.

VMware давно работает над повышением своей экологичности, компания уже достигла углеродной нейтральности и поставила перед собой цель добиться нулевого уровня выбросов углерода в производственной и логистической деятельности к 2030 г. Это одна из целей «Программы развития VMware до 2030 г.» – плана VMware по созданию более справедливого, экологичного и стабильного мира в следующие 10 лет. Главная составляющая 2030 Agenda – Intrinsic Sustainability («внутренняя экологичность»). Она помогает заказчикам VMware сокращать углеродные выбросы ЦОДов, переходя на решения для виртуализации, облачных вычислений и сотрудничества, и тем самым защищать окружающую среду.

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