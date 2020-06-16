Объемы безналичных платежей резко выросли из-за пандемии

16 июня 2020 г., 13:25

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Компания Square опубликовала результаты исследования среди своих клиентов – американских компаний, – об изменениях в предпочтениях пользователей форм оплаты за последние несколько месяцев. Выяснилось, что большая часть клиентов из-за пандемии коронавируса резко увеличила объемы безналичных платежей.

По данным Square, только 8% американских продавцов 1 марта идентифицировали себя как безналичные. К 23 апреля эта цифра подскочила до 31%. Темпы роста, конечно, обусловлены карантинными мерами и локдаунами, но какую-то роль могли сыграть и настроения пользователей, поскольку ряд эпидемиологов называли наличные деньги одним из каналов передачи инфекции.

В результате, например, безналичные платежи за товары для красоты и личной гигиены подскочили до 51% покупок на 23 апреля с 11% всего лишь 1 марта. Досуг и развлечения выросли до 48% покупок с 14% за тот же период.

Отчет также показывает, что владельцы считают, что пандемия примерно на шесть лет ускорит переход США в безналичное состояние. Но это не означает, что наличные деньги устареют полностью: 85% владельцев малого бизнеса заявили, что никогда не перестанут принимать наличные деньги.

Стоит, конечно, сделать поправку на состояние американского рынка карточных платежей – он сильно отличается от привычного нам и может даже выглядеть отсталым. Например, еще несколько лет назад абсолютное количество платежей проводилось без использования чипа в карте, только с использованием магнитной ленты, а бесконтактные платежи вошли в обиход буквально за последние пять лет и не везде еще доступны. Кроме того, подавляющее большинство платежных карт в США – кредитные, что требует для их выпуска определенной кредитной истории у пользователя.

Впрочем, еще более впечатляющая статистика по Великобритании – там доля безналичных платежей подскочила с 10 до 60%.

Еще в начале развития пандемии некоторые ученые высказывали предположение, что различные темпы распространения коронавируса COVID-19 в разных странах могут быть обусловлены, в том числе и различным распространением бесконтактных платежей. Правда, подтвердить это статистикой вряд ли возможно.

Объемы безналичных платежей резко выросли из-за пандемии

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