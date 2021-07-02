Объем выручки сегмента процессоров Apple достиг 2 млрд долл.

2 июля 2021 г., 10:25

По оценкам Strategy Analytics, в первом квартале 2021 г. выручка Apple в сегменте собственных процессоров серий А и М достигла 2 млрд долл. Рост в годовом сопоставлении составил 54%.

В целом, по состоянию на конец рассматриваемого квартала, общая выручка от процессоров этих серий превысила 51 млрд долл. С момента официального выхода первого процессора серии А, общее количество поставленных чипов превысило 2,8 млрд шт.

На долю iPhone приходится основная доля процессорной выручки Apple — 64%. используемые в компьютерах и планшетах чипы Silicon M1 взяли не менее 13% выручки Apple, связанной с процессорами. В денежном выражении процессоры серии М преодолели квартальный рубеж в 250 млн долл.

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