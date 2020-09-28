Объем мгновенных платежей за 5 лет вырастет в 6 раз до 18 трлн долл.

28 сентября 2020 г., 17:25

По оценкам аналитиков компании Juniper Research, объем мгновенных платежей, при которых транзакции завершаются в течение десяти секунд, к 2025 г. достигнет 18 трлн долл. При этом ожидается, что по итогам 2020 г. данный показатель составит 3 трлн долл., то есть речь идет о росте на 500%.

Согласно прогнозу Juniper Research, в 2025 г. мгновенные платежи составят 17% (в стоимостном выражении) всех денежных переводов между предприятиями, потребительских платежей в цифровой форме и банковских платежей. Причем движущей силой инноваций является Западная Европа и к 2025 г. на нее будет приходиться 38% суммарного объема мгновенных платежей.

Аналитики ожидают, что успех внутренних схем мгновенных платежей позволит трансграничным поставщикам подключать различные схемы в трансграничные сети, что радикально уменьшит время, затраты и неудобства, связанные с существующей экосистемой трансграничных платежей. Однако это также потребует от крупных международных участников рынка пересмотра бизнес-моделей в связи с изменением основ рынка.

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