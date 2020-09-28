 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 39 (1234)

20.09 - 27.09

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Объем мгновенных платежей за 5 лет вырастет в 6 раз до 18 трлн долл.

28 сентября 2020 г., 17:25

По оценкам аналитиков компании Juniper Research, объем мгновенных платежей, при которых транзакции завершаются в течение десяти секунд, к 2025 г. достигнет 18 трлн долл. При этом ожидается, что по итогам 2020 г. данный показатель составит 3 трлн долл., то есть речь идет о росте на 500%.

Согласно прогнозу Juniper Research, в 2025 г. мгновенные платежи составят 17% (в стоимостном выражении) всех денежных переводов между предприятиями, потребительских платежей в цифровой форме и банковских платежей. Причем движущей силой инноваций является Западная Европа и к 2025 г. на нее будет приходиться 38% суммарного объема мгновенных платежей.

Аналитики ожидают, что успех внутренних схем мгновенных платежей позволит трансграничным поставщикам подключать различные схемы в трансграничные сети, что радикально уменьшит время, затраты и неудобства, связанные с существующей экосистемой трансграничных платежей. Однако это также потребует от крупных международных участников рынка пересмотра бизнес-моделей в связи с изменением основ рынка.


Все про современные облачные технологии!
Онлайн-конференция Google Cloud Next 20’ OnAir — старт 29 сентября!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  