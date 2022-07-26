Об’єднання Eutelsat та OneWeb формує нового гравця у сегменті супутникового зв’язку

26 июля 2022 г., 14:24

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Eutelsat Communications і ключові акціонери OneWeb сьогодні підписали Меморандум про взаєморозуміння з метою створення провідного глобального гравця у сфері зв’язку шляхом об’єднання обох компаній.



Йдеться про те, що Eutelsat об’єднає свій флот із 36 супутників GEO з групою OneWeb із 648 супутників на низькій навколоземній орбіті, з яких 428 зараз знаходяться на орбіті.



Угода буде структурована як обмін акцій OneWeb її акціонерами (окрім Eutelsat) на нові акції, випущені Eutelsat, таким чином, що на момент закриття остання володітиме 100% OneWeb (за винятком «спеціальної частки» уряду Великобританії). Акціонери OneWeb отримають 230 мільйонів нещодавно випущених акцій Eutelsat, що становить 50% збільшеного акціонерного капіталу. Угода оцінює OneWeb у 3,4 мільярда доларів, що означає вартість 12 євро за акцію Eutelsat (включаючи дивіденди без урахування синергії).



Потенційна транзакція спирається на поглиблення співпраці між Eutelsat і OneWeb, розпочате з частки акціонерного капіталу OneWeb, придбаної Eutelsat у квітні минулого року, глобальної дистриб’юторської угоди між Eutelsat і OneWeb, оголошеної в березні, і нового ексклюзивного комерційного партнерства, спрямованого головним чином на Європейські та світові круїзні ринки.



Коментуючи об’єднання, Домінік Д’Іннін (Dominique D’Hinnin), голова правління Eutelsat, сказав: «Я радий оголосити про цей новий і важливий крок у співпраці між Eutelsat і OneWeb. Об’єднання наших двох компаній стане першим у світі, згуртувавши угруповання LEO та активи GEO, щоб скористатися значною можливістю зростання зв’язку та надати нашим клієнтам рішення для їхніх потреб у ще ширшому діапазоні застосувань. Ця комбінація прискорить комерціалізацію флоту OneWeb, одночасно підвищуючи привабливість профілю зростання Eutelsat. Крім того, подія має значний потенціал для створення вартості, заснованій на збалансованому поєднанні синергії доходів і капітальних витрат. Сильна підтримка стратегічних акціонерів обох сторін є свідченням величезних можливостей, які пропонує це об’єднання, і цінності, яка буде створена для всіх зацікавлених сторін. Це дійсно кардинально змінить правила нашої галузі».



Суніл Бхарті Міттал (Bharti Mittal), виконавчий голова OneWeb, сказав: «Зігравши новаторську роль у забезпеченні зв’язків у світі, що розвивається, я в захваті від можливостей підключення непідключених. Поєднання Eutelsat і OneWeb є значним прогресом у цьому напрямку, а також унікальною комбінацією GEO/LEO. Позитивні ранні результати нашого сервісу разом із нашим потужним конвеєром представляють дуже захоплюючу можливість у швидкозростаючому сегменті супутникового зв’язку, особливо для клієнтів, яким потрібна висока швидкість із малою затримкою. Наші клієнти активно шукають комбіновану пропозицію GEO/LEO, що й привела нас до цього важливого кроку».



Eutelsat і OneWeb розглядатимуть значні можливості ринку підключення, які підживлюються зростаючими потребами клієнтів у сегментах B2B та B2C щодо постійного та надійного підключення. Прогнозується, що ці сегменти ринку зростуть у три та п’ять разів відповідно протягом наступного десятиліття, щоб досягти сумарної вартості близько 16 мільярдів доларів до 2030 року, причому зростання буде обслуговуватися як потужністю GEO HTS, так і LEO.



Крім того, поєднання щільності мережі, переконливої ​​економічності та високої пропускної здатності GEO з низькою затримкою та повсюдністю LEO створює оптимальне рішення для задоволення ще ширшого спектра потреб клієнтів, тим самим розширюючи адресний ринок.



Середній річний синергічний дохід після завершення об’єднання оцінюється приблизно в 150 мільйонів євро через чотири роки, причому гібридні пропозиції GEO/LEO забезпечують преміум-сервіс для клієнтів, а також підвищують рівень заповнення.



Очікується, що синергія від об’єднання організаційних сил забезпечить річну економію понад 80 мільйонів євро без урахування податків через п’ять років, переважно завдяки уникненню дублювання витрат.



Очікується, що оптимізація капітальних витрат призведе до середньої економії приблизно в 80 мільйонів євро на рік, починаючи з першого року. Це було б досягнуто шляхом використання гібридної супутникової інфраструктури GEO/LEO та завдяки покращенню купівельної спроможності об’єднаного підприємства.



Ці джерела додаткового створення вартості представляють збалансований розподіл між доходами, витратами та капітальними витратами. У сукупності вони дорівнюють чистій поточній вартості понад 1,5 мільярда євро після сплати податків (за вирахуванням витрат на впровадження).



У 2022-2023 фінансових роках об’єднана компанія матиме дохід приблизно 1,2 мільярда євро, а EBITDA – на рівні 700 млн євро.



Прогнозується, що протягом наступного десятиліття доходи зростатимуть із двозначним CAGR.



Капітальні витрати об’єднаної компанії оцінюється в середньому приблизно від 725 до 875 мільйонів євро на рік протягом періоду 2023-2024 - 2029-2030 фінансових років.

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