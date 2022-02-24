О локальном рынке серверных платформ и поставщиках

24 февраля 2022 г., 14:05

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Итак, картина следующая.

• Есть белая кость (Dell, Lenovo, HPE. "Цисок, фуджиц и прочих хуавеев" в расчет не берем).

• И есть все остальные (Supermicro, ASUS, иногда Intel или Gigabyte).

Продавцы породистых серверов нахваливают их примерно так, как мастер Безенчук свою продукцию Кисе Воробьянинову:

- "Нимфа", туды ее в качель, разве товар дает?.. У них и матерьял не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я - фирма старая. …. У меня гроб - огурчик, отборный, любительский”.

Эмоциональную привязанность к любому бренду понять можно. Но если подходить рационально, в серверах главное - вот что:

• Соответствие задачам

• Технологичность

• Цена

• Сроки поставки

• Сервисное сопровождение

Остановимся подробнее.

Соответствие задачам.

Это вопрос не к производителю, а к консультанту/продавцу. Подбор инструмента под конкретную задачу начинается с оценки нагрузок приложений. К сожалению, чаще начинают с конца - просмотра каталога приглянувшегося вендора. Натягивание совы на глобус – типичное занятие большинства продавцов.

Технологичность.

Что бы там вендоры ни вещали про уникальность своих решений, в рамках одной архитектуры все серверы более-менее похожи. Передовая инженерная мысль сосредоточена в компонентах (CPU, RAM, SSD, NIC etc) и этот первичный материал доступен вообще всем. Роль консультанта - подобрать набор технологий (а не выбрать вендора).

Цена.

Она имеет значение - если выбирать из нескольких уместных серверов. Если сравнивать неуместный с подходящим, критерий цены лишен смысла. Или трусы, или крестик.

Сроки поставки.

Не все готовы ждать 3-6 месяцев приглянувшееся изделие. Особенно страшно покупать что-то уникальное и думать, как скоро тебе заменят по гарантии поломавшуюся деталь. Обещания это одно, действительность другое.

Сервисное сопровождение.

Продавцы серверов охотно перекладывают сервисное сопровождение на других. У некоторых даже получается продавать сервисные контракты к серверам. В их логике они правы: какой покупатель готов к простою в несколько месяцев? Реальная жизнь обламывает:

• Ломается не только железо. Лучше иметь грамотного поставщика решений, чем сервисный контракт NBD

• Минимизирует простой не быстрая реакция поставщика железа, а действия покупателя (кластеризация, резервирование мощностей, процедуры бэкапа и восстановления из него)

• Чем сложнее и уникальнее серверы – тем риски простоя выше. Чем стандартнее базовая платформа – тем риски меньше.

• Вендор с локальным стоком запчастей лучше заморского журавля

• А ответственный поставщик серверов – еще лучше.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист