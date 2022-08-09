Nvidia змінила попередній прогноз квартального продажу з 8,1 млрд дол. на 6,7 млрд дол.

9 августа 2022 г., 9:45

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Nvidia оприлюднила попередні фінансові результати за другий квартал, заявивши, що очікує, що дохід і валовий прибуток будуть нижчими від попередніх прогнозів.



У травні Nvidia прогнозувала дохід у розмірі 8,1 млрд дол. за квартал, який закінчився 31 липня. У нещодавно опублікованому попередньому звіті тепер компанія очікує продажі у розмірі 6,7 млрд дол.



Ця інформація майже одразу призвела до падіння її акцій на 7% на торгах.



Хоча очікується, що дохід Nvidia у другому кварталі буде нижчим від внутрішніх оцінок, він все одно є кращим у порівнянні з кварталом минулого року. Обсяг продажів у розмірі 6,7 млрд дол., який компанія прогнозує, становить зростання на 3% порівняно з минулим роком.



Nvidia пояснює нижчі продажі, чим очікувалось, насамперед своїм ігровим бізнесом. Дохід від напрямку, який постачає графічні процесори для споживчого ринку, впав до 2,04 млрд дол на 44% у річному порівнянні.



«Наші прогнози продажів ігрових продуктів значно знизилися впродовж кварталу», — наголосив засновник і головний виконавчий директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang). - «Оскільки ми очікуємо, що макроекономічні умови, що впливають на продажі, не покращаться, ми вжили заходів разом із нашими партнерами, щоб скоригувати ціни каналів і запаси».



У другому кварталі напрямок рішень для центрів обробки даних мав кращі результати - доход зріс на 61% до рекордних 3,81 млрд дол. Однак Nvidia заявила, що очікувала ще більше і «дещо не виправдано» очікувань через збої в ланцюзі поставок.



Nvidia повідомила, що очікує 1,32 мільярда доларів у вигляді витрат, пов’язаних з запасами. «Значні витрати, понесені у другому кварталі, відображають попередні довгострокові зобов’язання щодо закупівель, які ми взяли на себе під час серйозного дефіциту компонентів і наших поточних очікувань щодо триваючої макроекономічної невизначеності», — сказала Колетт Кресс (Colette Kress), виконавчий віце-президент і головний фінансовий директор Nvidia.



Спочатку Nvidia прогнозувала валову маржу в 65,1% плюс мінус 0,5%. Тепер заявила про 43,7% плюс мінус 0,5%.



«Nvidia має чудові продукти та позиції на великих і зростаючих ринках», — сказав Хуан. «Коли ми долаємо теперішні виклики, ми продовжимо зосереджуватися на можливості, яка є раз у поколінні, переосмислити обчислення для ери AI».

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