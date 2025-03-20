NVIDIA запустила сімейство відкритих AI-моделей із міркуванням для створення платформ агентного AI

20 марта 2025 г., 14:35

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Компанія NVIDIA представила відкрите сімейство моделей Llama Nemotron з можливостями міркувань, покликане надати розробникам і підприємствам готовий до роботи фундамент для створення просунутих AI-агентів, які можуть працювати самостійно або в складі команд для вирішення складних завдань.



Побудоване на моделях Llama, сімейство моделей NVIDIA Llama Nemotron надає можливості міркувань AI на вимогу. NVIDIA поліпшила нове сімейство моделей міркувань у процесі постнавчання, щоб поліпшити багатоетапні математичні обчислення, кодування, міркування і прийняття складних рішень.



Цей процес поліпшення підвищує точність моделей на 20% порівняно з базовою моделлю й оптимізує швидкість виведення в 5 разів порівняно з іншими провідними відкритими моделями міркувань. Завдяки поліпшенню продуктивності обчислень моделі можуть розв'язувати складніші завдання, розширювати можливості прийняття рішень і знижувати операційні витрати підприємств.



Провідні піонери агентних AI-платформ, включно з Accenture, Amdocs, Atlassian, Box, Cadence, CrowdStrike, Deloitte, IQVIA, Microsoft, SAP і ServiceNow, співпрацюють з NVIDIA над новими моделями міркувань і програмним забезпеченням.



«Розвиток логіки та агентного AI неймовірний», - сказав Дженсен Хуанг (Jensen Huang), засновник і генеральний директор NVIDIA. «Відкриті моделі міркувань, ПЗ та інструменти NVIDIA дають розробникам і підприємствам у всьому світі будівельні блоки для створення прискореної робочої сили агентного AI».



Сімейство моделей Llama Nemotron, створене для забезпечення готового до виробництва AI, доступне у вигляді мікросервісів NVIDIA NIM у розмірах Nano, Super і Ultra - кожен з них оптимізований для різних потреб розгортання.



Модель Nano забезпечує найвищу точність на ПК і крайових пристроях, модель Super пропонує найкращу точність і високу пропускну спроможність на одному GPU, а модель Ultra забезпечує максимальну агентську точність на серверах із кількома GPU.



NVIDIA провела велике постнавчання на NVIDIA DGX Cloud, використовуючи високоякісні синтетичні дані, створені NVIDIA Nemotron та іншими відкритими моделями, а також додаткові набори даних, створені NVIDIA.



Інструменти, набори даних і методи оптимізації після навчання, що використовуються для розробки моделей, будуть у відкритому доступі, що дасть змогу підприємствам створювати свої власні моделі міркувань.



Лідери індустрії платформ агентного AI працюють з моделями міркувань Llama Nemotron, щоб надати передові міркування підприємствам. Так Microsoft інтегрує моделі міркувань Llama Nemotron і мікросервіси NIM у Microsoft Azure AI Foundry. Це розширює каталог моделей Azure AI Foundry, даючи змогу замовникам удосконалити такі сервіси, як Azure AI Agent Service для Microsoft 365.



SAP використовує моделі Llama Nemotron для просування рішень SAP Business AI та Joule, AI copilot від SAP. Крім того, компанія використовує мікросервіси NVIDIA NIM і NVIDIA NeMo для підвищення точності завершення коду для моделей мови програмування SAP ABAP.



ServiceNow використовує моделі Llama Nemotron для створення AI-агентів, які забезпечують більшу продуктивність і точність для підвищення продуктивності підприємств у різних галузях.



Accenture зробила моделі міркувань NVIDIA Llama Nemotron доступними на своїй платформі AI Refinery - включно з новими галузевими рішеннями для агентів, про які було оголошено, - щоб клієнти могли швидко розробляти та впроваджувати користувацькі AI-агенти, адаптовані до галузевих завдань, прискорюючи трансформацію бізнесу.



Deloitte планує включити моделі міркувань Llama Nemotron у свою нещодавно анонсовану агентську AI-платформу Zora AI, призначену для підтримки та імітації ухвалення рішень і дій людини за допомогою агентів, що володіють глибокими функціональними та галузевими бізнес-знаннями й вбудованою прозорістю.



Розробники можуть використовувати моделі міркувань NVIDIA Llama Nemotron з новими інструментами та ПЗ для агентного AI від NVIDIA, щоб спростити впровадження передових міркувань у спільні AI-системи.



Новітні компоненти агентного AI є частиною програмної платформи NVIDIA AI Enterprise і включають:



NVIDIA AI-Q Blueprint, який дає змогу підприємствам під'єднувати знання до AI-агентів, здатних автономно сприймати, міркувати та діяти. Створений на базі мікросервісів NVIDIA NIM, проєкт інтегрує NVIDIA NeMo Retriever для мультимодального пошуку інформації та забезпечує під'єднання агентів і даних, оптимізацію і прозорість за допомогою інструментарію NVIDIA AgentIQ з відкритим вихідним кодом.



NVIDIA AI Data Platform - настроюваний еталонний дизайн для нового класу корпоративної інфраструктури з агентами AI-запитів, побудованими на базі AI-Q Blueprint.



Нові мікросервіси NVIDIA NIM, які оптимізують виведення для складних агентних AI-додатків і забезпечують безперервне навчання та адаптацію в реальному часі в будь-якому середовищі. Мікросервіси забезпечують надійне розгортання новітніх моделей від провідних розробників моделей, включно з Meta, Microsoft і Mistral AI.



Мікросервіси NVIDIA NeMo, які забезпечують ефективне рішення корпоративного рівня для швидкого створення і підтримки надійного маховика даних, що дає змогу AI-агентам безперервно навчатися на основі зворотного зв'язку від людей і AI. NVIDIA AI Blueprint для створення маховика даних запропонує розробникам еталонну архітектуру для легкого створення й оптимізації маховиків даних за допомогою мікросервісів NVIDIA.



Моделі NVIDIA Llama Nemotron Nano і Super і мікросервіси NIM доступні у вигляді розміщеного інтерфейсу програмування застосунків на build.nvidia.com і Hugging Face. Доступ для розробки, тестування і досліджень безоплатний для учасників програми розробників NVIDIA.



Підприємства можуть запускати мікросервіси Llama Nemotron NIM у виробництві з NVIDIA AI Enterprise у прискорених центрах обробки даних і хмарній інфраструктурі. Розробники можуть підписатися на повідомлення про появу мікросервісів NVIDIA NeMo у відкритому доступі.



Очікується, що NVIDIA AI-Q Blueprint буде доступний у квітні. Інструментарій NVIDIA AgentIQ вже доступний на GitHub

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