Nvidia заплатить 5,5 млн дол. штрафу за «неадекватне розкриття інформації»

9 мая 2022 г., 8:35

Як повідомляє Reuters, корпорація Nvidia погодилася виплатити 5,5 мільйона доларів для врегулювання цивільних звинувачень, які технологічна компанія не розкрила належним чином про вплив криптомайнінгу на свій бізнес, повідомляє Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC).



Протягом двох кварталів у 2018 фінансовому році Nvidia не розкривала данні, що криптомайнінг був «значним елементом» зростання її доходів від продажів чіпів, призначених для ігор, йдеться у заяві SEC.



Фірма, яка не визнала чи спростувала висновки SEC, погодилася сплатити цивільний штраф у розмірі 5,5 мільйонів доларів.



У 2018 році чіпи Nvidia стали популярними для криптомайнінгу і як стверджує регулятор, компанія знала цю інформацію, але не змогла поділитися нею з інвесторами.



Ці упущення ввели в оману інвесторів і аналітиків, які були зацікавлені в розумінні впливу криптомайнінгу на бізнес Nvidia, повідомляє SEC.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист