NVIDIA встановила новий квартальний рекорд - 44,1 млрд дол. виручки та 18,7 млрд дол. прибутку

30 мая 2025 г., 17:41

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Компанія NVIDIA оприлюднила фінансові результати за перший квартал 2026 фінансового року, який завершився 27 квітня 2025 року.



Виручка склала рекордні 44,1 млрд дол., що на 12% більше за показник попереднього кварталу та на 69% вище, ніж роком раніше.



Чистий прибуток за квартал досяг 18,775 млрд дол., а розбавлений прибуток на акцію — 0,76 дол. (ці показники скориговані з урахуванням спліту акцій 10:1).



Найбільший внесок у загальну виручку зробив напрямок рішень для дата-центрів, де доходи склали 39,1 млрд дол., що на 10% більше, ніж у попередньому кварталі, і на 73% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Попит на продукти для генеративного штучного інтелекту і машинного навчання залишився надзвичайно високим, а клієнтами NVIDIA стали найбільші хмарні провайдери світу.



Сегмент ігор приніс 3,8 млрд дол., продемонструвавши зростання на 48% квартал до кварталу і на 42% у річному вимірі.



Дохід від систем професійної графіки склав 509 млн дол., що було стабільним порівняно з минулим кварталом та на 19% більше за рік.



Автомобільний напрямок, що включає рішення для автономного керування та мультимедійні системи, приніс 567 млн дол., що на 1% менше за попередній квартал і на 72% більше за рік.



Керівництво NVIDIA оголосило про спліт акцій у співвідношенні 10:1, який набув чинності 7 червня 2024 року, та про виплату наступних квартальних грошових дивідендів у розмірі 0,01 дол. на акцію. На другий квартал 2026 року компанія прогнозує виручку на рівні 45,0 млрд дол., плюс-мінус 2%, що свідчить про впевненість у подальшому зростанні.



Засновник і CEO NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) підкреслив, що компанія перебуває в епіцентрі глобальної трансформації, спричиненої генеративним штучним інтелектом, і продовжує закріплювати свої позиції як ключовий постачальник технологій для нової обчислювальної інфраструктури.

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