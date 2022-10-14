NVIDIA віддає перевагу AMD

14 октября 2022 г., 13:52

Багато років GPU-сервери традиційно робили на інтелівських платформах, хоча AMD вже п'ять років пропонує серверному ринку передові технологічні рішення.

Консерватизм виробників сильно похитнув випуск самої NVIDIA два роки тому сервера DGX A100 – універсальної системи під завдання AI із вісьма графічними прискорювачами A100 загальною продуктивністю 5 петафлопс. Це не перший сервер від NVIDIA, але вперше у своїй практиці компанія вибрала центральні процесори AMD, не Intel (два AMD EPYC 7742).

Потім з'явилося і простіше рішення - станція для робочих груп DGX Station A100 на чотирьох акселераторах A100 і одному AMD EPYC 7742.

Інтереси AMD та NVIDIA зійшлися.

Процесори EPYC були і залишаються ключовим компонентом високопродуктивних обчислень (HPC). Багатоядерність CPU не завадить там, де є змішані навантаження, в багатозадачному і розрахованому на багато користувачів середовищі. Лінії PCIe потрібні периферійним пристроям, головним чином, графічним акселераторам. Перевага по ядрах CPU та кількості доступних ліній PCIe (крім GPU є й інші споживачі: NVMe SSD, мережні карти, акселератори FPGA) дає AMD перевагу над Intel.

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