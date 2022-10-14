 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Андрій Тищенко

Андрій Тищенко

NVIDIA віддає перевагу AMD

14 октября 2022 г., 13:52

Багато років GPU-сервери традиційно робили на інтелівських платформах, хоча AMD вже п'ять років пропонує серверному ринку передові технологічні рішення.

Консерватизм виробників сильно похитнув випуск самої NVIDIA два роки тому сервера DGX A100 – універсальної системи під завдання AI із вісьма графічними прискорювачами A100 загальною продуктивністю 5 петафлопс. Це не перший сервер від NVIDIA, але вперше у своїй практиці компанія вибрала центральні процесори AMD, не Intel (два AMD EPYC 7742).

Потім з'явилося і простіше рішення - станція для робочих груп DGX Station A100 на чотирьох акселераторах A100 і одному AMD EPYC 7742.
Інтереси AMD та NVIDIA зійшлися.

Процесори EPYC були і залишаються ключовим компонентом високопродуктивних обчислень (HPC). Багатоядерність CPU не завадить там, де є змішані навантаження, в багатозадачному і розрахованому на багато користувачів середовищі. Лінії PCIe потрібні периферійним пристроям, головним чином, графічним акселераторам. Перевага по ядрах CPU та кількості доступних ліній PCIe (крім GPU є й інші споживачі: NVMe SSD, мережні карти, акселератори FPGA) дає AMD перевагу над Intel.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  