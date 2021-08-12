NVIDIA расширила платформу Метавселенной Omniverse

12 августа 2021 г., 10:25

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NVIDIA объявила о крупном расширении NVIDIA Omniverse - первой в мире платформы для моделирования и совместной работы, лежащей в основе Метавселенной, - за счет интеграции с Blender и Adobe, которая откроет платформу миллионам пользователей.



Blender, ведущий в мире инструмент для 3D-анимации с открытым исходным кодом, получил поддержку формата Universal Scene Description (USD) и таким образом открыл художникам доступ к производственным конвейерам Omniverse. Adobe совместно с NVIDIA работает над плагином Substance 3D, который обеспечит поддержку Substance Material для Omniverse и откроет новые возможности редактирования материалов.



Как утверждается, NVIDIA Omniverse позволяет дизайнерам, художникам и редакторам работать вместе в реальном времени в ведущих программных приложениях в общем виртуальном мире из любого места. Сейчас платформу тестируют профессионалы из более чем 500 компаний, включая SHoP Architects, South Park и Lockheed Martin. С момента запуска открытой бета-версии в декабре Omniverse скачали более 50 тыс раз.



«NVIDIA Omniverse соединяет миры, позволяя воплощать концепцию Метавселенной в реальность, - отметил Ричард Керрис (Richard Kerris), вице-президент по разработке Omniverse в NVIDIA. - При участии разработчиков, партнеров и клиентов мы развиваем эту революционную платформу, чтобы все, от независимых разработчиков до крупных предприятий, могли совместно работать над созданием удивительных виртуальных миров, которые выглядят и ведут себя так же, как и физический мир».



Метавселенная - это иммерсивный и связанный виртуальный мир. В нем художники могут создавать уникальные цифровые сцены, архитекторы - красивые здания, а инженеры - новые продукты для домов. Эти творения можно перенести в физический мир после того, как они будут отточены в цифровом мире.



«Многие компании говорили и продолжают говорить о Метавселенной, но NVIDIA - одна из немногих, кто действительно выполняет свои обещания, - сказал Джон Педди (Jon Peddie), известный аналитик, консультант и основатель Jon Peddie Research. - NVIDIA хорошо понимает потребности дизайнеров из разных областей и предлагает им множество инструментов бесплатно. Платформа NVIDIA Omniverse способна преобразовать практически любую отрасль, впервые сделав возможным совместно работать над проектами в общем виртуальном пространстве».



Ключом к внедрению Omniverse в отрасли является открытый формат USD от Pixar - основа платформы совместной работы и моделирования Omniverse, который позволяет большим командам работать одновременно в разных приложениях над одной 3D-сценой. Этот открытый стандарт дает партнерам по программному обеспечению несколько способов расширения и подключения к Omniverse: через поддержку USD, создание плагина или Omniverse Connector.



Apple, Pixar и NVIDIA объединили усилия, чтобы наделить USD передовыми возможностями физики и используют открытые стандарты, чтобы обеспечить поддержку рабочих процессов 3D на миллиардах устройств. Blender и NVIDIA совместно добавили поддержку USD в новую версию Blender 3.0 для миллионов художников, использующих это программное обеспечение.



NVIDIA добавляет поддержку USD и материалов в альфа-версии Blender 3.0, которая скоро будет доступна для разработчиков.



«Инженерные усилия NVIDIA по интеграции USD в Blender отражают вклад отрасли в открытый исходный код, - сказал Тон Розендал (Ton Roosendaal), председатель Blender Foundation. - Благодаря USD художники Blender могут получить высококачественный доступ к студийным конвейерам и платформам для совместной работы, таким как Omniverse».



NVIDIA и Adobe совместно работают над плагином Substance 3D, который откроет новые возможности редактирования материалов для пользователей Omniverse и Substance 3D. Художники и дизайнеры смогут работать напрямую с материалами Substance, полученными из платформы Substance 3D Asset или созданными в приложениях Substance 3D, что в целом улучшит рабочий процесс в 3D.



«Adobe ориентирована на открытое сообщество 3D-дизайнеров, - заявил Себастьян Деги (Sebastien Deguy), вице-президент Adobe по 3D и иммерсивным решениям. - В качестве отраслевого стандарта Substance укрепит экосистему Omniverse, предоставив 3D-дизайнерам доступ к материалам Substance 3D».



Экосистема NVIDIA Omniverse продолжает расти, объединяя ведущие в отрасли приложения от разработчиков программного обеспечения, таких как Adobe, Autodesk, Bentley Systems, Blender, Clo Virtual Fashion, Epic Games, Esri, Golaem, Graphisoft, Lightmap, Maxon, McNeel & Associates, Onshape от PTC, Reallusion, Trimble и wrnch Inc.



Среди более чем 500 компаний, тестирующих Omniverse, - Lockheed Martin, SHoP Architects и South Park.



Lockheed Martin работает в Omniverse для моделирования, прогнозирования и подавления лесных пожаров. Ее центр искусственного интеллекта совместно с NVIDIA выступил с инициативой под названием Cognitive Mission Management по разработке стратегии действий в чрезвычайных ситуациях и пожаротушения.



Компания SHoP Architects из Нью-Йорка использует Omniverse для совместной работы и визуализации в реальном времени. Omniverse позволяет команде использовать подходящее программное обеспечение для решения нужных задач и собирать все полученные данные в одном месте, где их можно дополнять и применять с помощью платформы.



Omniverse используется и в работе над «Южным парком» - многолетним мультсериалом, удостоенным премии «Эмми» - чтобы художники могли совместно работать над сценами в рамках очень ограниченного времени производства.



NVIDIA Omniverse Enterprise в настоящее время доступна только участникам программы раннего доступа. Платформа будет широко доступна в конце этого года по подписке через партнеров NVIDIA, включая ASUS, BOXX Technologies, Dell Technologies, HP, Lenovo, PNY и Supermicro.

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