Nvidia випустила Blackwell Ultra та анонсувала чип Rubin AI

19 марта 2025 г., 11:45

0

Tweet

На своїй щорічній конференції GTC у вівторок Nvidia оголосила про нові чипи для побудови та розгортання моделей штучного інтелекту.



Генеральний директор компанії Дженсен Хуанг (Jensen Huang) представив сімейство чипів Blackwell Ultra, яке буде поставлено в другій половині цього року. Також було анонсовано Vera Rubin - графічний процесор наступного покоління, який, як очікується, буде поставлений у другій половині 2026 році.



Продажі Nvidia зросли більш ніж у шість разів після того, як наприкінці 2022 року її бізнес трансформувався завдяки випуску ChatGPT від OpenAI. І сьогодні її «великі графічні процесори» займають більшу частину ринку для розробки просунутого АІ - процесу, який називається навчанням.



Google, Microsoft і Amazon продовжують і сьогодні витрачати мільярди доларів на будівництво центрів обробки даних на базі рішень Nvidia. «Минулого року майже весь світ був залучений до цього процесу. Обчислювальні вимоги, закон масштабування АІ, є більш стійкими та фактично гіперприскореними», - сказав Хуанг.



Ці анонси також є випробуванням нової щорічної каденції випуску продуктів. Компанія прагне анонсувати нові сімейства чипів щороку. До буму штучного інтелекту Nvidia випускала нові архітектури раз на два роки.



Архітектура чипів, які вийдуть після Rubin, буде названа на честь фізика Річарда Фейнмана, повідомила Nvidia, продовжуючи свою традицію називати сімейства чипів на честь великих вчених. Очікується, що GPU Nvidia Feynman будуть доступні у 2028 році, згідно зі слайдом, продемонстрованим Хуангом.



Система Vera АІ складається з двох основних компонентів: центрального процесора під назвою Vera і нового дизайну графічного процесора під назвою Rubin. Він названий на честь астронома Віри Рубін.



За словами компанії, Vera - це перший власний дизайн процесора Nvidia, і він базується на дизайні ядра, який вони назвали Olympus.



Раніше, коли Nvidia потребувала процесорів, вона використовувала готовий дизайн від Arm. Компанії, які розробили власний дизайн ядра Arm, такі як Qualcomm та Apple, кажуть, що вони можуть бути більш адаптованими та забезпечувати кращу продуктивність.



Спеціальний дизайн Vera буде вдвічі швидшим, ніж процесор, який використовується в торішніх чіпах Grace Blackwell, заявили в компанії.



У парі з Vera, Rubin може працювати зі швидкістю 50 петафлопс при виконанні висновків, що більш ніж удвічі перевищує 20 петафлопс для поточних чипів Blackwell. Новий чип також може підтримувати до 288 гігабайтів швидкої пам'яті, що є однією з основних специфікацій, на які звертають увагу розробники АІ.



Графічний процесор Blackwell, який зараз представлений на ринку, насправді є двома окремими чипами, які були зібрані разом і змушені працювати як один чип.



Починаючи з Rubin, Nvidia заявляє, що коли вона об'єднує дві або більше матриці для створення одного чипа, вона буде називати їх окремими графічними процесорами. У другій половині 2027 року Nvidia планує випустити «Rubin Next», який об'єднає чотири матриці в один чип, подвоївши швидкість Rubin, і буде називати його чотирма графічними процесорами.



Щодо Blackwell Ultra, то цей чип зможе обробляти більше токенів в секунду, що означає - він зможе генерувати більше контенту за той самий проміжок часу, що і його попередник, заявили в компанії.



За словами Nvidia, хмарні провайдери можуть використовувати Blackwell Ultra, щоб пропонувати преміумсервіс штучного інтелекту для додатків, чутливих до часу - вони зможуть отримувати в 50 разів більше прибутку від нових чипів, ніж від покоління Hopper, постачання якого почалися у 2023 році.



Blackwell Ultra буде доступний у версії з двома спареними процесорами Nvidia Arm під назвою GB300, а також у версії з одним графічним процесором під назвою B300. Він також буде доступний у версіях з вісьмома графічними процесорами в одному серверному лезі та в стійковій версії з 72 чіпами Blackwell.



Чотири провідні хмарні компанії розгорнули втричі більше чипів Blackwell, ніж Hopper, повідомляє Nvidia.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS