Новый смартфон vivo с тройной ИИ-камерой и аккумулятором на 5000 мА·ч обойдется в 7777 грн

29 июля 2021 г., 16:15

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По сообщению vivo, в Украине стартовали продажи нового смартфона среднего сегмента – vivo Y53s. Модель доступна в продаже по цене 7777 грн (вместо 8999 грн).



Среди отличительных особенностей новинки, которая работает на базе операционной системы Android 11, оснащение тройной ИИ-камерой, 33 Вт быстрая зарядка FlashCharge и аккумулятор на 5000 мА·ч.



Смартфон Y53s базируется на процессоре Helio G80, располагает 8 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить на 3 ГБ, и встроенным накопителем на 128 ГБ с возможностью расширения с помощью microSD до 1 ТБ.



В оснащение новинки входит дисплей 6,58’’ FHD+. Толщина смартфона – 8,38 мм. Благодаря сканеру отпечатков пальцев, расположенному на боковой грани, Y53s можно разблокировать за 0,24 с. Кроме этого, устройство можно оперативно разблокировать, используя функцию распознавания лица. Нанесенное на заднюю панель нанопокрытие создает перелив цветов в вариантах дизайна «Яркий радужный» или «Морская глубина».



Встроенный аккумулятор Y53s емкостью 5000 мАч благодаря быстрой зарядке vivo FlashCharge на 33 Вт заряжается за 41 минуту до 70%. Полная зарядка обеспечивает 14 часов просмотра видео или 7 часов интенсивных игр. Смартфон также оснащен функциями обратной подзарядки.



Смартфон имеет камеры флагманского уровня: основная камера на 64Мп, камера с эффектом боке, макро-камера, а также фронтальная камера на 16 Мп,



Режим Super Night Selfie в смартфоне Y53s сочетает недавно обновленный алгоритм «супер-ночь» и эффект обработки портретов, которые могут синтезировать несколько фотографий за короткое время, чтобы получить изображение высокого качества. После нажатия на затвор, 12-16 снимков мгновенно снимаются и комбинируются, а затем обрабатываются с применением многокадровой технологии с подавлением шума. Алгоритм AI Super Night от vivo может определять различные условия освещения. Также доступны привычные функции «Автофокус по глазам» и «Face beauty» на фото и видео.

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