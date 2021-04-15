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Новый регион Google Cloud в Варшаве официально открыт

15 апреля 2021 г., 16:15
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Новый регион Google Cloud в Варшаве официально открыт

Компания Google официально объявила о появлении нового региона в своей глобальной сети облачных ЦОДов – в Варшаве, Польша. Он присоединяется к существующим 24 регионам Google Cloud, связанным через высокопроизводительную сеть, помогая клиентам лучше обслуживать своих пользователей и заказчиков по всему миру.

Варшавский регион стал первым облачным регионом Google в Польше и седьмым в Европе. Он создан, чтобы помочь компаниям из Польши, а также стран Центральной и Восточной Европы, создавать высокодоступные приложения для своих клиентов, за счет уменьшения задержки и повышения производительности облачных рабочих нагрузок. Новый регион открывается с тремя зонами доступности для защиты от сбоев в обслуживании и предлагает портфель ключевых продуктов, включая Compute Engine, App Engine, Google Kubernetes Engine, Cloud Bigtable, Cloud Spanner и BigQuery.

Напомним, Google анонсировала стратегическое партнерство с польским поставщиком облачных услуг в 2019 г. и на тот момент инвестиции в проект оценивались в 1,5-2 млрд. долл. Польша была выбрана ввиду активного экономического роста страны, а также существенного инженерного потенциала.

Первый офис Google в Польше начал работу более 15 лет назад. Инженерный центр Google Cloud в Варшаве является ведущим центром облачных технологий в Европе и продолжает расти с каждым годом. Google Cloud также поддерживает клиентов посредством образовательных программ. Обучение облачным технологиям уже прошли тысячи ИТ-специалистов в Польше. А с прошлого года в рамках местной программы Grow with Google компания предлагает бесплатную поддержку на пути перехода в облака малым и средним предприятиям страны.

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