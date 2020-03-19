Новый продукт VMware призван обеспечить безопасность облачной инфраструктуры

19 марта 2020 г., 18:05

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Компания VMware объявила Advanced Security for Cloud Foundation, которое сможет заменить унаследованные решения безопасности и обеспечить унифицированную защиту как в частных, так и в публичных облаках.

Утечки данных становятся все более разрушительными. При этом ущерб редко связан с компрометацией одного сервера. Обычно злоумышленники месяцами продвигаются «горизонтально» от точки проникновения по системам внутри ЦОДа, обнаруживая, собирая и тайно выводя конфиденциальные данные.

Согласно результатам исследования, проведенного компанией Forrester Consulting по заказу VMware, 75% респондентов зависят от защитных межсетевых экранов по периметру сети. Однако «горизонтальные» средства защиты должны отличаться от традиционных «вертикальных» средств защиты периметра, поскольку 73% респондентов считают, что их «горизонтальный» трафик недостаточно защищен.

Для обеспечения внутренней безопасности ЦОДов VMware создала новый продукт Advanced Security for Cloud Foundation, включающий в себя технологию VMware Carbon Black, VMware NSX Advanced Load Balancer и Web Application Firewall, а также средства обнаружения проникновения VMware NSX Distributed IDS/IPS. Каждый из компонентов изначально спроектирован для использования в ЦОДах, и все вместе они формируют уникальное комплексное решение по обеспечению защиты ЦОД. Кроме того, все компоненты тесно интегрированы с VMware vSphere – индустриальным стандартом для управления рабочими нагрузками в центрах обработки данных. Все это позволяет обеспечивать высочайший уровень защиты рабочей нагрузки при любых ее перемещениях, в течение всего ее жизненного цикла.

Хорошая система безопасности ЦОД опирается на прочный фундамент – правильно организованную защиту рабочих нагрузок. Решение VMware Carbon Black обеспечивает эту защиту с помощью аудита и восстановления в реальном времени, антивируса нового поколения и средств обнаружения и реагирования в конечных точках. VMware Carbon Black будет тесно интегрирована с VMware vSphere с целью создания «безагентного» решения, которое не требует установки антивирусов и других агентов внутрь виртуальной машины. Вместо этого, управление и сбор телеметрии конечных точек производится с помощью встроенных сенсоров, защищенных гипервизором. Это также означает, что, в отличие от решений на основе агентов, злоумышленники не смогут установить, была ли их попытка получить root-доступ успешной и удалось ли «обмануть» технологию VMware Carbon Black, которая размещена в отдельном доверенном домене.

Веб-сервер все еще является «входной дверью» ЦОДа, и эту распространенную цель атак защищают NSX Advanced Load Balancer и Web Application Firewall. Клиенты, использующие традиционные аппаратные средства защиты с фиксированной производительностью, часто отключают фильтрацию при возрастании нагрузки, что делает критически важные серверы уязвимыми. Уникальная масштабируемая архитектура NSX Web Application Firewall обеспечивает веб-серверам необходимые вычислительные ресурсы для максимально безопасной фильтрации даже при пиковых нагрузках. NSX Web Application Firewall использует глубокий анализ приложений, автоматически обучается и применяет специфические правила для каждого приложения, чтобы обеспечить высокую защиту с низким уровнем ложноположительных срабатываний.

Помимо сетевого уровня, предотвратить «горизонтальное» продвижение злоумышленников помогают микросегментация и межсетевые экраны, настроенные для фильтрации east-west трафика. Решение VMware NSX Distributed IDS/IPS, новый инструмент в рамках VMware NSX Service-defined Firewall, обеспечивает обнаружение проникновений в различных сервисах, что облегчает глубокий контроль за работой приложений. Распределенная архитектура NSX Distributed IDS/IPS обеспечивает применение продвинутой фильтрации на каждом уровне приложения, что значительно уменьшает «слепые зоны», возникающие при использовании традиционных продуктов для защиты периметра. Политики безопасности будут генерироваться и применяться специфически для конкретных приложений, что уменьшит количество ложноположительных срабатываний.

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