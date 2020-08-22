Новый материал для более быстрых и гибких электронных устройств

22 августа 2020 г., 18:05

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Мобильные телефоны и другие электронные устройства, изготовленные из тонкого, гибкого и более мощного органического материала, теперь стали на шаг ближе благодаря новому исследованию, проведенному учеными из Австралийского университета (ANU).

Ведущие исследователи д-р Анкар Шарма (Ankur Sharma) и доцент Ларри Лу (Larry Lu) говорят, что это поможет создать следующее поколение электронных чипов, которые обещают быть намного быстрее, чем современные электронные чипы, которые мы используем.

«Обычные устройства работают на электричестве, но этот материал позволяет нам использовать фотоны, которые перемещаются намного быстрее, - сказал д-р Шарма. - Интересные свойства, которые мы наблюдали в этом материале, делают его претендентом на сверхбыстрые электронные процессоры и микросхемы. Теперь у нас есть идеальный строительный блок для создания гибкой электроники следующего поколения».

Доцент Лу сказал, что они наблюдали интересные функции и возможности своего органического материала, ранее не наблюдаемые: «Возможности, которые мы наблюдали в этом материале, могут помочь нам в создании сверхбыстрых электронных устройств».

Команде удалось контролировать рост нового органического полупроводникового материала, располагая одну молекулу точно над другой.

Толщина этого материала составляет всего один атом углерода, что в сто раз тоньше человеческого волоса. Это дает ему возможность сгибаться в любую форму и использоваться в гибких электронных устройствах.

В 2018 году та же команда разработала материал, в котором сочетаются как органические, так и неорганические элементы. Теперь они смогли улучшить органическую часть материала, что позволило им полностью удалить неорганический компонент.

«Он сделан только из углерода и водорода, что означает, что устройства могут быть биоразлагающимися или легко перерабатываемыми, что позволяет избежать тонн электронных отходов, производимых электронными устройствами текущего поколения», - сказал д-р Шарма.

Хотя до реальных устройств еще может быть далеко, это новое исследование является важным следующим шагом и ключевой демонстрацией огромных возможностей этого нового материала, отметил он.

Доц. Ларри Лу и д-р Анкар Шарма

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