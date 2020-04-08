Новый источник фотонов для защиты от перехвата

8 апреля 2020 г., 18:05

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Международная команда с участием доктора Майкла Куэса (Michael Kues) из Cluster of Excellence PhoenixD в университете Лейбница в Ганновере разработала новый метод генерации квантово-запутанных фотонов в спектральном диапазоне света, который ранее был недоступен. Это открытие может сделать шифрование спутниковой связи гораздо более безопасным в будущем.

Исследовательская группа из 15 человек из Великобритании, Германии и Японии разработала новый метод генерации и обнаружения квантово-запутанных фотонов на длине волны 2,1 микрометра. На практике запутанные фотоны используются в методах шифрования, таких как распределение квантовых ключей, чтобы полностью обезопасить связь между двумя партнерами от попыток подслушивания.

До настоящего времени было только технически возможным реализовать такие механизмы шифрования с запутанными фотонами в ближнем инфракрасном диапазоне от 700 до 1550 нанометров. Однако эти более короткие волны имеют недостатки, особенно в спутниковой связи: они испытывают помехи из-за поглощающих свет газов в атмосфере, а также из-за фонового излучения солнца. Благодаря существующей технологии сквозное шифрование передаваемых данных может быть гарантировано только ночью, но не в солнечные и облачные дни.

Международная команда, возглавляемая доктором Маттео Клеричи (Matteo Clerici) из Университета Глазго, хочет решить эту проблему своим открытием. Пары фотонов, запутанные на длине 2 мкм волны, будут значительно меньше подвержены влиянию солнечного фонового излучения, говорит д-р Майкл Куэс из кластера передового опыта PhoenixD в Ганноверском университете Лейбница. Кроме того, в атмосфере Земли существуют так называемые окна передачи, особенно для длин волн в 2 мкм, так что фотоны меньше поглощаются атмосферными газами, что, в свою очередь, обеспечивает более эффективную связь.

Для своего эксперимента исследователи использовали нелинейный кристалл из ниобата лития. Они посылали ультракороткие световые импульсы от лазера в кристалл, и нелинейное взаимодействие создавало запутанные пары фотонов с новой длиной волны 2,1 мкм.

Результаты исследований, опубликованные в журнале Science Advances, описывают детали экспериментальной системы и проверки пар запутанных фотонов: «Следующим важным шагом будет миниатюризация этой системы путем преобразования ее в интегрированные фотонные устройства, что сделает ее пригодной для массового производства. и для использования в других сценариях применения», - говорит д-р Куэс.

Генерация поляризованных запутанных фотонных пар на длине волны 2,1 микрометра

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