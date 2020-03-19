Новый iPad Pro оснащен сканером LiDAR, двойной камерой и новой версией iPadOS с поддержкой трекпада

19 марта 2020 г., 13:52

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Компания Apple представила новый iPad Pro, который по ее утверждению, благодаря процессору A12Z Bionic стал быстрее и мощнее большинства ноутбуков с Windows.



Apple также представила новую клавиатуру Magic Keyboard для iPad Pro. Эта лёгкая и удобная клавиатура может держать iPad на весу, а кроме того, в неё добавлена подсветка клавиш и поддержка трекпада.



В iPadOS 13.4 впервые на iPad появилась поддержка трекпада, которая даёт пользователям совершенно новый способ взаимодействия с планшетом. Как утверждается, функции трекпада не скопированы из macOS, а полностью переосмыслены для iPad: когда пользователь перемещает палец по трекпаду, стильный указатель меняет свой внешний вид, выделяя элементы интерфейса. Жесты Multi‑Touch на трекпаде дают возможность легко и удобно пользоваться системой, даже не поднимая руки.



Подчеркивается, что iPad Pro создан для самых ресурсоёмких задач, таких как монтаж видео 4K и рендеринг 3D-моделей. Теперь благодаря новому процессору A12Z Bionic он стал ещё мощнее: 8‑ядерная графическая система, улучшенный механизм охлаждения и точно настроенные контроллеры производительности делают новый iPad Pro самым мощным из всех планшетов Apple.



Новый iPad Pro работает до 10 часов без подзарядки, поддерживает ещё более быстрое подключение к Wi‑Fi,2 подключается к сетям LTE на 60% быстрее3 и поддерживает больше диапазонов LTE, чем большинство других планшетов.



Обе модели обновленной серии - 11 дюймов и 12,9 дюйма - оснащены дисплеем Liquid Retina, который занимает всю переднюю поверхность iPad Pro. Технология ProMotion может автоматически повышать частоту обновления дисплея до 120 Гц, обеспечивая плавность прокрутки и малое время отклика. А технология True Tone, высокая яркость и антибликовое покрытие гарантируют непревзойдённое качество изображения в любых ситуациях использования нового iPad Pro.



Также новый iPad Pro оснащён профессиональной системой камер: широкоугольной камерой 12 МП для съёмки фото и видео 4K, а теперь также и сверхширокоугольной камерой 10 МП с двукратным зумом для съёмки ещё более широких панорам. Появление второй камеры открывает новые возможности для съёмки фото и видео в различных форматах и многокамерных режимах, которые наверняка оценят творческие профессионалы.



В арсенале iPad Pro пять микрофонов студийного качества, которые записывают идеально чистый звук со всеми подробностями, а передовая аудиосистема из четырёх динамиков воспроизводит впечатляющую звуковую панораму и автоматически подстраивает громкость в зависимости от того, как вы держите iPad Pro. Сочетание профессиональных камер, профессиональной аудиосистемы и просторного дисплея даёт возможность использовать iPad Pro как универсальную мобильную студию для кинопроизводства, видеомонтажа, записи подкастов, создания видеоконтента и других задач.



Приложение DoubleTake от FiLMiC Pro, которое появится в следующем месяце, и многие другие приложения задействуют профессиональные камеры и микрофоны студийного качества на iPad Pro, превращая его в универсальную творческую студию.6



Передовой сканер LiDAR открывает возможности, он измеряет расстояния до окружающих объектов на дистанции до 5 метров — как в помещениях, так и на улице. Новая технология трёхмерного анализа в iPadOS обрабатывает данные со сканера LiDAR, камер и датчиков движения, а затем при помощи алгоритмов компьютерного зрения, встроенных в процессор A12Z Bionic, создаёт подробную трёхмерную модель окружающей сцены. Тесная интеграция всех этих элементов открывает абсолютно новые возможности дополненной реальности на iPad Pro.



Все существующие приложения ARKit теперь автоматически размещают объекты в дополненной реальности, ещё лучше обрабатывают движения и помещают людей внутрь сцен. Используя новейшую версию ARKit с новым API для моделирования сцен, разработчики могут задействовать новый сканер LiDAR для совершенно новых типов сценариев.



Сканер LiDAR улучшает работу приложения «Рулетка»: теперь с ним ещё легче и удобнее вычислить рост человека, а автоматически отображаемые вертикальные и боковые направляющие помогают быстрее и точнее измерять объекты.



Помимо Apple Pencil второго поколения и обновлённой клавиатуры Smart Keyboard Folio, покупатели теперь могут выбрать новую клавиатуру Magic Keyboard. Она примагничивается к iPad Pro и удерживает его на весу: положив клавиатуру на колени или поставив на стол, вы можете просматривать контент во всю ширину великолепного дисплея Multi‑Touch. Уникальные крепления дают возможность плавно менять угол поворота дисплея в диапазоне до 130°. В прочном портативном корпусе Magic Keyboard скрыта полноразмерная клавиатура с подсветкой: её клавиши с механизмом «ножницы» и длиной хода 1 мм обеспечивают уникальное для iPad удобство ввода текста.



Клавиатура Magic Keyboard оснащена технологией сквозной зарядки iPad Pro через встроенный в неё порт USB‑C, поэтому порт USB‑C на самом iPad Pro остаётся свободным для подключения внешнего накопителя, монитора или других аксессуаров. Трекпад на Magic Keyboard поддерживает нажатие в любой точке, добавляя удобные функции навигации и точного редактирования к сенсорному интерфейсу iPadOS и делая iPad Pro ещё более мощным и универсальным.



Новый iPad Pro будет доступен для заказа.

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