Новый ИБП Eaton 93PM G2 — модульный и масштабируемый

20 ноября 2020 г., 15:35

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Компания Eaton представила второе поколение своего источника бесперебойного питания (ИБП) Eaton 93PM. Модульная и масштабируемая конструкция Eaton 93PM G2 позволяет операторам центров обработки данных увеличивать емкость и защиту электропитания в соответствии с потребностями бизнеса. Заявлено, что модель Eaton 93PM G2 обеспечивает самую низкую по отрасли совокупную стоимость владения (TCO) в своем классе. Устройство имеет встроенные функции безопасности для снижения электрического риска и киберугроз, функцию удаленного мониторинга для дополнительной защиты и технологии HotSync и Hot Swap для повышенной доступности. Новинка уже в продаже в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

«Модельный ряд 93PM всегда был ориентирован на два фактора — общую стоимость владения и максимально возможную доступность, — говорит Раббе Йоханссон, менеджер по продукции Eaton. — Второе поколение успешного ИБП 93PM включает в себя модули кибербезопасности, модули питания с «горячей заменой» и решение Eaton EnergyAware, которое позволяет продвигать возобновляемые источники энергии и возвращать инвестиции. В совокупности новые функции повышают эффективность и доступность и снижают эксплуатационные расходы».

ИБП 93PM G2 предназначен для обеспечения 100% бесперебойной работы предприятий и критической инфраструктуры. Доступность системы еще больше повышается с помощью технологии HotSync. В традиционной системе ИБП потеря соединения между устройствами приводит к переходу на байпас, что фактически отключает систему резервного питания. Технология HotSync в Eaton 93PM G2 устраняет эту единственную точку отказа, тем самым обеспечивая повышенную надежность.

Для повышения кибербезопасности ИБП подключается к сети через гигабитную сетевую карту и карту Industrial Gateway Card от Eaton — первые в отрасли карты, получившие сертификаты IEC 62443-4-2 и UL 29001-1.

В целях повышения доступности и безопасности системы ИБП 93PM G2, как и все 3-фазные ИБП премиум-класса Eaton, оснащены предварительно спроектированными, протестированными и установленными компонентами для безопасной эксплуатации и соответствия нормативам. Это более безопасно и выгодно, чем установка дополнительной внешней защиты. Заявлено, что экономия составляет более €1000 на защите от обратных токов и €500 на предохранителях внешних статических переключателей.

Двойной коэффициент преобразования (до 97 %) снижает эксплуатационные расходы и затраты на охлаждение. Сообщается, что замена ИБП старшего поколения на Eaton 93PM G2 возвращает инвестиции в течение 2-3 лет. Система энергосбережения ESS от Eaton повышает уровень эффективности до более 99%, а технология оптимизации двойного преобразования VMMS позволяет достичь высокой эффективности даже при низких уровнях нагрузки ИБП, что типично для систем ИБП с резервированием.

Технология Eaton EnergyAware повышает окупаемость и конкурентоспособность ИБП 93PM G2. Устройство реагирует на спрос в электросети, поэтому можно поддерживать окружающую среду и продвигать возобновляемые источники энергии. В свою очередь, это повышает корпоративную социальную ответственность предприятия и одновременно позволяет экономить и получать дополнительный доход — со средней годовой прибылью до € 50 000 на 1 МВт электроэнергии, возвращаемой в сеть. EnergyAware работает безопасным и контролируемым способом и не влияет на защиту критической нагрузки.

ИБП Eaton 93PM G2 поддерживает программное обеспечение Eaton Intelligent Power Management (IPM), которое осуществляет мониторинг и управление ИБП как части инфраструктуры электропитания и ИТ. Техническое обслуживание и поддержка осуществляются новой Службой дистанционного мониторинга Eaton, которая встроена в стандартную комплектацию и позволяет быстро реагировать на любые угрозы для ИБП, связанные с питанием или кибербезопасностью.

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