Новый 7,8-дюймовый ридер PocketBook 740 Color оснащен экраном E Ink new Kaleido

5 февраля 2021 г., 16:25

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Компания PocketBook представила PocketBook 740 Color, который, по заявлению производителя, является первым в мире электронным ридером с новейшим 7,8-дюймовым цветным экраном E Ink new Kaleido на базе технологии цветных электронных чернил, способным отображать 4096 цветов. Среди особенностей новинки — также наличие интерфейса Bluetooth и воспроизведение аудио.

Напомним, что E Ink new Kaleido — это усовершенствованная технология ePaper E Ink Print Color. Благодаря изменению узора цветового фильтра, повышается яркость и насыщенность цветов, а фон страницы становится белее. Данная технология обеспечивает максимальный уровень комфорта при чтении цветного контента на безопасном для глаз E Ink экране.

В то же время экран E Ink new Kaleido сохранил все уникальные свойства технологии E Ink: он абсолютно безопасен для зрения, не бликует на солнце и чрезвычайно энергоэффективен. При этом, четкость черно-белого текста остается безупречной благодаря высокому разрешению экрана (1404×1872) и плотности изображения 300 DPI.

Безопасная для глаз подсветка экрана обеспечивает пользователям максимальную свободу чтения с PocketBook 740 Color при любом освещении и в любое время суток. Кроме того, подсветка выполняет еще одну важную функцию во всех ридерах с цветным экраном. Технология E Ink new Kaleido использует сочетание монохромной панели и цветного фильтра, что придает электронной странице холодный оттенок. Использование подсветки даже на минимальном уровне яркости помогает оптимизировать оптические характеристики экрана.

PocketBook 740 Color воспроизводит файлы в 6 популярных аудиоформатах (M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP). Отдельного внимания заслуживает функция Text-to-Speech, благодаря которой любой текстовый файл может быть озвучен на одном из 16 доступных языков. А благодаря технологии Bluetooth, ридер можно подключать к беспроводным наушникам или аудиосистеме в автомобиле.



Не считая аудиоформатов, устройство способно открывать файлы в 23 самых популярных форматах: 19 книжных и 4 графических. Это гарантирует комфортное чтение практически любого контента без необходимости конвертации: книги, журналы, учебники, нон-фикшн, профессиональная литература, комиксы и т.д.

Ридер также может оснащен 16 ГБ встроенной памяти и слотом для карт microSD, объемом до 32 ГБ. Еще одно преимущество данной модели — наличие разъема USB Type C (стандарт USB 2.0) для зарядки и подключения наушников через прилагаемый аудиоадаптер на 3,5-мм.

При наличии большого экрана, PocketBook 740 Color весит 225 г, что делает его одним из самых легких 7,8-дюймовых ридеров в мире. Дизайн новинки выполнен в цвете Moon Silver.

Заявлено, что в широкой продаже в Украине PocketBook 740 Color будет доступен с марта по рекомендованной цене 8599 грн. Предзаказ на новинку уже стартовал.

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